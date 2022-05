Oroscopo Paolo Fox giugno: previsioni astrologiche di inizio estate 2022

Oroscopo di giugno per i primi quattro segni: le previsioni dello zodiaco

Si sta avvicinando la fine del mese di maggio ed ecco qui di seguito l’oroscopo del mese di giugno 2022 per quanto riguarda i primi quattro segni dello zodiaco tratto dal suo libro di successo:

ARIETE: il mese di giugno sarà un po’ teso perché avranno a che fare con diversi ostacoli da sperare. Attenzione all’amore mentre non devono spendere troppo.

TORO: mostreranno una grande forza di volontà, anche se la vita sentimentale sarà un po’ più triste del solito. Ritardi per quanto riguarda la sfera economica.

GEMELLI: si alternano momenti di forza e di debolezza, ed è meglio non puntare sui cavalli sbagliati. Buona ispirazione se fanno un lavoro prettamente creativo.

CANCRO: nel mese di giugno niente sarà facile, a sorgeranno delle gelosie. Il consiglio è quello di mantenere un basso profilo.

LEONE: è alle porte un grande cambiamento. Devono prendersi cura della sfera economica. Devono prendere delle decisioni per quanto riguarda la sfera sentimentale.

VERGINE: la vita cambia finalmente in meglio e potranno penare di più al divertimento. Momenti indimenticabili dal punto di vista sentimentale.

BILANCIA: i nati sotto questo segno potranno contare sui loro amici più cari. Potranno realizzare dei grandi progetti.

SCORPIONE: meglio non perdere tempo, il lavoro sarà molto produttivo. In amore sono irresistibili.

SAGITTARIO: se è troppo tardi per tornare indietro, meglio avere lo sguardo dritto e aperto verso il futuro. Disagio in amore.

CAPRICORNO: la sessualità è gratificante in questo mese di giugno. C’è un buon rapporto con i superiori.

ACQUARIO: prenderanno molto sul serio il loro lavoro. Grande energia da sfruttare. Saranno molto romantici in questo periodo.

PESCI: potrebbero perdere la pazienza per niente. In amore non è consigliabile mentire. Meglio non inimicarsi i capi.