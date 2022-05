Oroscopo di Mauro Perfetti della settimana 2-6 maggio: segni più fortunati

Mauro Perfetti: previsioni zodiacali di tutti i 12 segni per la prossima settimana (2-6 maggio)

L’oroscopo dal 2 al 6 maggio 2022 del noto astrologo come sempre è riportato integralmente sul sito LaPresse.it, di seguito invece riportiamo brevi stralci delle previsioni di tutti i segni soprattutto su amore, lavoro e fortuna partendo dai primi quattro.

ARIETE: Preparatevi a ricevere un rigenerante mix di armonia e spensieratezza, complicità rinforzata per le coppie mentre nel lavoro avrete energie per fare tutto ciò che volete;

TORO: Inebriante complicità per la coppia mentre per chi è solo inaspettate e gradevoli sorprese, nel lavoro sfruttate le giornate buone che vi spettano per rendere produttivo il vostro operato;

GEMELLI: Settimana morbida e generosa di spensieratezza, nel lavoro non fatevi distrarre e scoraggiare;

CANCRO: Per i cuori solitari possono esserci degli incontri intriganti, nel lavoro, sarà l’istinto l’ingrediente principale per sbancare il tavolo.

L’oroscopo di Mauro Perfetti per la prossima settimana, tratto dal sito suddetto, continua con le previsioni di altri quattro segni.

LEONE: Nella settimana uscirete dai momenti NO per prendervi la meritata rivincita, per chi è solo inaspettate opportunità e lo stesso accadrà anche nel lavoro;

VERGINE: Non permettete all’insicurezza del momento di ingigantire le provocazioni, anche nel lavoro prendete tutto con le pinze soprattutto nella prima parte della settimana;

BILANCIA: La settimana si apre sotto il segno della spensieratezza, nel lavoro ci saranno molteplici giornate favorevoli per permettervi di trionfare nella gestione degli impegni;

SCORPIONE: Marte vi rende attraenti, belli, carismatici e irresistibili agli occhi di chi vi guarda, nel lavoro produttiva voglia di mettersi in luce.

Le previsioni zodiacali dei Mauro Perfetti fino al 6 maggio riportate su La Presse si concludono con gli ultimi quattro segni e con l’indicazione di quelli più fortunati.

SAGITTARIO: Settimana sottotono per il conflitto astrale sia in amore che nel lavoro, mantenete alta la pazienza per mandare in fumo relazioni e collaborazioni;

CAPRICORNO: Per chi è solo ci può essere un inaspettato innamoramento il classico colpo di fulmine, nel lavoro potete contare su una promettente sinergia astrale per propizie circostanze;

ACQUARIO: La settimana si apre sotto il segno dell’amore, nel lavoro giornate favorevoli per progetti, programmi e importanti decisioni;

PESCI: Cercate di non strafare, per chi è solo opportunità in amore, nel lavoro buon momento per concentrarvi su un ambizioso progetto.

I segni più fortunati sono Ariete, Toro, Bilancia, Capricorno, Acquario.