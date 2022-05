Oroscopo oggi e domani Paolo Fox, 4-5 maggio: previsioni segno per segno

Oroscopo per i primi quattro segni dello zodiaco: come andranno amore e lavoro?

Continua la prima settimana di maggio con le previsioni del giorno e domani secondo l’astrologo per eccellenza (il tutto tratto dal suo Stellare):

ARIETE: devono avere a che fare con discussioni legati ai soldi o alal casa. Difficoltà da risolvere. Domani decisioni importanti da prendere e non bisogna esagerare con le polemiche.

TORO: vogliono raggiungere vette inesplorate, e le amicizie sono davvero importanti. Domani rimarranno male per un ridimensionamento o per essere stato poco apprezzato al lavoro.

GEMELLI: stanchezza da affrontare e vogliono solide basi da cui ripartire. Domani Giove favorevole, si possono tentare esperimenti nuovi.

CANCRO: sentimenti congelato e incertezze generali da superare al più presto. Domani non ci sarà una fase che porterà grandi cambiamenti. Niente trasformazioni radicali.

Paolo Fox svela cosa indicano le stelle per il secondo gruppo di segni dello zodiaco

E cosa devono aspettare gli altri quattro segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Scopriamolo:

LEONE: c’è il desiderio di cambiamento come un figlio o una casa nuova in cui andare a vivere. Domani tanta agitazione da tenere sotto controllo. Delle cose potrebbero andare a loro favore.

VERGINE: in questo periodo c’è monotonia nei rapporti. Bisogna cambiare certe dinamiche. Domani non si esclude un rinnovo di un accordo professionale.

BILANCIA: cautela in amore anche perché ora come ora il partner ha altri desideri in questo momento. Domani sarà necessario arrivare a un accordo al più presto. E’ veramente importante.

SCORPIONE: si possono trovare delle soluzioni a certi annosi problemi. Domani cielo ottimo, anche se screziato di nervosismo. Devono sempre lottare per ottenere certe cose.

Previsioni zodiacali degli ultimi segni: le stelle del 4-5 maggio

Vediamo, infine, le previsioni del 4-5 maggio sempre secondo l’astrologo per eccellenza, che non dimentica mai di analizzare la sfera professionale e sentimentale.

SAGITTARIO: non devono dare nulla per scontato perché le stelle indicano che un paio di soluzioni sono in arrivo. Domani qualcosa di bello bolle in pentola. Un impegno alla fine del mese sarà positivo.

CAPRICORNO: peso del lavoro e delle responsabilità che aumenta. Vogliono che il contratto venga rinnovato. Domani continua a crescere la mole di lavoro, ma almeno ci sono buone nuove all’orizzonte.

ACQUARIO: giornata positiva e infatti potrebbero chiarire con una persona. Domani giornata interessante, meglio tenersi lontani dalle polemiche che potrebbero giungere in maniera del tutto inaspettata.

PESCI: accordi favoriti anche se c’è un po’ di agitazione. Domani risposta positiva se c’è ancora un contenzioso aperto. Le stelle sono dalla loro parte.