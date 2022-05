Oroscopo Paolo Fox di oggi e domani: le previsioni zodiacali del 3-4 maggio

Paolo Fox svela le previsioni del primo gruppo di quattro segni zodiacali

Vediamo come se la caveranno i primi quattro segni con l’oroscopo di oggi e domani, tratto da DiPiù Tv:

ARIETE: problemi di coppia oltre, genitore-figli che si devono superare. Domani discuteranno per questioni legate alla casa e ai soldi. Vogliono risolvere delle difficoltà.

TORO: con serenità possono guardare al futuro. Superano una crisi d’amore. Domani vorrebbero raggiungere nuovi lidi. Amicizie importanti.

GEMELLI: discussioni da dimenticare a ogni costo. Domani avranno a che fare con la stanchezza, vogliono basi nuove da cui ripartire.

CANCRO: vogliono rivedere la loro vita e anche quella amorosa. Domani sentimento in stasi. Incertezze generali da superare al più presto.

Oroscopo del 3 e 4 maggio: cosa dicono le sue previsioni sull’amore e sul lavoro

E continua, Paolo Fox, con i successivi quattro segni dello zodiaco, ad analizzare la situazione sentimentale e professionale:

LEONE: Venere positiva che favorisce l’aumento del desiderio, finalmente. Domani c’è chi pensa a un figlio o alla casa nuova. Basta discussioni.

VERGINE: tristi trascorsi d’amore da dimenticare, ma devono fare attenzione alle dispute in famiglia. Domani rapporti monotoni. Bisogna cambiare certe dinamiche di coppia.

BILANCIA: indifferenza a tutto. Ci sono altre priorità oltre all’amore. Domani massima cautela in amore. Il partner ha altri desideri in questo momento.

SCORPIONE: tempo di cambiamento, che sia casa o partner. Vogliono vivere uno stravolgimento. Domani potrebbero trovare delle soluzioni ai loro problemi.

Previsioni del giorno e domani degli ultimi segni: cosa dicono le stelle?

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo le previsioni del giorno e domani (3-4 maggio), senza dimenticare che nella trasmissione I Fatti Vostri su Rai2 ha svelato l’oroscopo della settimana :

SAGITTARIO: voglia di allontanarsi da qualcuno che non li fa stare bene come desiderano. Domani non devono dare nulla per scontato. Soluzioni presto in arrivo.

CAPRICORNO: responsabilità familiari troppo pesanti, se ne devono liberare. Domani aumenta il peso del lavoro e delle responsabilità. Vogliono che il contratto venga rinnovato.

ACQUARIO: un certo accordo con tutti va ritrovato nella giornata odierna. Domani giornata positiva. Potrebbero chiarire con una persona.

PESCI: grandi progetti da attuare e per fortuna non ci sono grandi ostacoli. Domani favoriti gli accordi. C’è un po’ di agitazione.