Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani: le previsioni del 2-3 maggio

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 2, 2022 , in Oroscopo

Cosa dicono le sue previsioni? Scopriamo i primi quattro segni dello zodiaco

Le stelle indicano positività oppure negatività nel corso di oggi e domani? Scopriamolo con le previsioni del 2-3 maggio per i primi quattro segni:

ARIETE: nascono occasioni particolari in amore. Tanti inviti da accettare. Domani su superano i problemi di coppia, anche in quello genitore-figli.

TORO: il passato è passato, se ne devono rendere conto. Persone che incontrano ora e a giugno sono molto importanti. Domani possono guardare al futuro con serenità dopo una profonda crisi sentimentale.

GEMELLI: giornata molto interessante e inizia un periodo intrigante per la sfera sentimentale. Domani possono dimenticare le discussioni di ogni genere.

CANCRO: si metteranno a pensare a quello che hanno fatto nella loro vita mentre giovedì torneranno le emozioni. Domani rivedono tutta la loro vita, anche per quel che concerne la sfera sentimentale.

Oroscopo degli altri segni: quali sono i più fortunati in amore e sul lavoro?

Vediamo, allora, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quali sono i segni che potranno contare su buone stelle per quanto riguarda la sfera sentimentale e professionale:

LEONE: è normale fare e disfare. Non sono mai soddisfatti Domani Venere sarà dalla loro parte e ciò aumenterà il desiderio.

VERGINE: Venere non è più in opposizione. Alcuni potrebbero ricevere una proposta. Domani possono dimenticare i tristi trascorsi d’amore, ma attenzione alle dispute in corso.

BILANCIA: situazione sentimentale che purtroppo non scalda il cuore. I nati sotto questo segno rischiano di isolarsi. Domani saranno indifferenti a tutto. Ci sono altre priorità oltre all’amore.

SCORPIONE: le relazioni che durano da tempo necessitano di novità. Domani c’è chi vorrà cambiare casa o addirittura posto di lavoro. Insomma, necessitano uno stravolgimento.

Paolo Fox svela cosa succederà agli ultimi segni dello zodiaco secondo le sue previsioni

Infine le ultime previsioni del giorno e domani per l’ultimo gruppo di quattro segni, senza dimenticare l’oroscopo della settimana segno per segno:

SAGITTARIO: amore da ridimensionare e ci vuole pazienza con il partner. Domani avranno voglia di allontanarsi da qualcuno che fa loro del male o che fa perdere la pazienza.

CAPRICORNO: ultimatum da dare per quanto riguarda l’amore. Dalla prossima settimana tutto cambia. Domani pesano le responsabilità familiari. Questo non va bene.

ACQUARIO: l’impegno non manca. Attenzione alle spese, perché sono troppe. Domani meglio ritrovare un certo accordo con tutti.

PESCI: nuovi incontri sentimentali davvero importanti. Vogliono essere amati. Domani vorranno attuare grandi progetti. Non ci sono grandi ostacoli da superare, per il momento.