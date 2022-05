Paolo Fox, oroscopo della settimana: previsioni dal 2 al 6 maggio 2022

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 1, 2022 , in Oroscopo

L’oroscopo settimanale dell’inizio del mese di maggio dei primi quattro segni zodiacali

Prima settimana del nuovo mese a partire da domani, le cui previsioni astrologiche Paolo Fox le ha anticipate qualche giorno fa sulle pagine di DiPiùTV, rivelando come da tradizione indicazioni per single, vita di coppia e professione. Riportiamo, in questo paragrafo, alcune informazioni relative ai primi quattro segni, mentre nel secondo e nel terzo parliamo dei rimanenti otto.

ARIETE: nella giornata di giovedì bisognerà fare attenzione a non esagerare con le polemiche; nel lavoro ci sono decisioni importanti da prendere;

TORO: se la coppia ha superato una crisi, ora può finalmente guardare al futuro con serenità; nel lavoro si possono trattare nuovi accordi;

GEMELLI: i single devono iniziare a prepararsi al transito di Venere, mentre per le coppie le cose a breve andranno gradualmente meglio;

CANCRO: nel lavoro non sono previsti grandi cambiamenti, mentre in amore è giunto il momento di superare l’incertezza.

Paolo Fox e le previsioni del secondo gruppo di segni: lo zodiaco dal 2 al 6 maggio

Passiamo, adesso, all’oroscopo della settimana prossima di altri quattro segni, ripreso sempre dalla fonte menzionata prima.

LEONE: Venere favorevole aumenta il desiderio nella coppia, ma bisogna smetterla di fare discussioni per soldi o figli, ora è il momento di dedicarsi solo all’amore;

VERGINE: in amore si possono dimenticare eventuali tristi trascorsi, ma se ci sono dispute in corso bisogna fare attenzione;

BILANCIA: si è reduci da un periodo in cui problemi di lavoro, personali o fisici hanno comportato un calo del desiderio, cautela nella coppia fino a venerdì;

SCORPIONE: le relazioni che vanno avanti da tempo hanno bisogno di vivere novità; cielo ottimo nel lavoro, anche se c’è un po’ di nervosismo.

Previsioni dello zodiaco da lunedì 2 a venerdì 6 maggio 2022 degli ultimi quattro segni

Infine, ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dei segni rimanenti, prima del quale l’astrologo ha anticipato le previsioni di questo weekend.

SAGITTARIO: nella coppia ci vuole pazienza e tra martedì e mercoledì non sono da escludersi arrabbiature; nel lavoro qualcosa bolle in pentola:

CAPRICORNO: Marte favorevole aiuta gli incontri, ma nel lavoro, intanto, il peso aumenta;

ACQUARIO: i single ora possono innamorarsi di una persona conosciuta per caso, mentre nel lavoro bisogna tenere lontano qualunque complicazione;

PESCI: agitazione tra martedì e mercoledì per le coppie, ma giovedì le cose si sistemeranno.