Oroscopo Paolo Fox di oggi e domani, 8-9 maggio: previsioni dello zodiaco

Paolo Fox svela le previsioni per i primi quattro segni dello zodiaco

Come andrà la prossima settimana secondo l’astrologo per eccellenza? Scopriamolo, innanzitutto, con le previsioni di oggi e domani per i primi quattro segni (tratte dal suo Stellare):

ARIETE: Luna favorevole e infatti eccellono sul lavoro. Domani grandi vantaggi in amore. Non devono trascurare le amicizie utili sul lavoro.

TORO: amore che lascia a desiderare, ma almeno ci sono delle soluzioni sul lavoro. Domani nasce con la Luna storta, ma almeno migliorano El finanze a loro disposizione.

GEMELLI: Luna favorevole insieme a Venere e infatti c’è serenità sul lavoro. Domani Giove favorevole. E’ un periodo decisamente creativo.

CANCRO: provocazioni da evitare, così come le scelte frettolose sul lavoro. Domani possono chiarire con una persona. Momento agitato sul piano professionale.

Oroscopo dell’8 e 9 maggio segno per segno: come andrà il lavoro e l’amore

Si prosegue con i successivi quattro segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di Paolo Fox senza dimenticare l’oroscopo settimanale>:

LEONE: ci sono delle novità in arrivo. Periodo decisivo sul lavoro. Domani manca l’energia per l’amore. Meglio voltare pagina. Novità sul lavoro.

VERGINE: amore in recupero e ottime idee da sviluppare. Domani buona giornata da passare con il partner. Ci sono delle difficoltà sul lavoro.

BILANCIA: Luna favorevole e con Giove tante cose si sbloccheranno sul lavoro. Domani Luna favorevole. Potrebbe arrivare una proposta interessante sul lavoro.

SCORPIONE: Luna opposta, è vero, ma stanno lavorando bene. Domani piccoli disagi in amore. Cercano di recuperare terreno sul lavoro.

Previsioni del giorno e domani: cosa dicono le stelle secondo l’astrologo di Rai2

E Paolo Fox conclude con le previsioni dell’8 e 9 maggio per gli ultimi segni dello zodiaco:

SAGITTARIO: sono molto intriganti, ma attenzione alle discussioni sul lavoro. Domani Giove torna favorevole. Nuove prospettive per i liberi professionisti.

CAPRICORNO: nelle coppie qualcosa non va. Non devono rischiare sul lavoro. Domani rapporto che va in crisi. Non possono cambiare vita dall’oggi al domani.

ACQUARIO: voglia di stare da tutt’altra parte, ma almeno arrivano buone proposte professionali. Domani potranno chiarirsi le idee. Possono contare su contatti favorevoli.

PESCI: le stelle sono dalla loro parte, ma attenzione alle troppe discussioni. Domani c’è speranza per i cuori solitari. Sono un po’ sotto pressione sul lavoro.