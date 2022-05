Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni dal 9 al 13 maggio 2022

Le previsioni zodiacali della prossima settimana dei primi quattro segni

Dall’ultimo numero di DiPiùTV riveliamo alcune informazioni sull’oroscopo di Paolo Fox da lunedì 9 a venerdì 13 maggio iniziando, in questo paragrafo, dai primi quattro segni e proseguendo, nel secondo e nel terzo, con i rimanenti otto.

ARIETE: si può tagliare finalmente il primo di una serie di traguardi nel lavoro; in amore, invece, le coppie che hanno discusso possono trovare un accordo;

TORO: le coppie che hanno avuto problemi ora possono appianare le cose; nel lavoro non bisogna sottovalutare Marte, ma Saturno rimane purtroppo contrario;

GEMELLI: situazione di coppia favorita, Giove nei prossimi giorni favorirà la fertilità e le cose andranno bene per le coppie che desiderano avere figli;

CANCRO: settimana confusa, non si escludono momenti di tensione; nei prossimi giorni piccoli o grandi burrasche potrebbero coinvolgere l’amore.

Oroscopo Paolo Fox dal 9 al 13 maggio di altri quattro segni dello zodiaco

Vediamo, adesso, le previsioni di Paolo Fox del secondo gruppo di segni, riprese sempre dalla rivista citata all’inizio dell’articolo.

LEONE: chi è alla ricerca dell’amore non deve fermarsi proprio adesso; nel lavoro sono in arrivo conferme per i più giovani; da martedì Giove favorirà le coppie che si amano;

VERGINE: nella vita di coppia bisognerebbe dare più spazio alle emozioni; per i single il disagio dell’ultimo periodo finalmente diminuisce;

BILANCIA: se nella coppia ci sono problemi, è meglio prendere tempo ed evitare contrasti inutili, mentre nel campo della professione è importante cercare un accordo;

SCORPIONE: ora è più facile superare le tensioni nella vita di coppia; nel lavoro chi non è contento deve guardarsi attorno; le storie nate nel mese di aprile ora vengono confermate;

Previsioni dello zodiaco della settimana prossima degli ultimi quattro segni

Infine, ecco l’oroscopo di Paolo Fox dei rimanenti segni.

SAGITTARIO: nel lavoro si è pronti per cercare nuove emozioni, sensazioni e progetti, mentre in amore si presenta un’occasione in più per risolvere eventuali problemi;

CAPRICORNO: nella vita di coppia è consigliata prudenza, mentre nel lavoro non sarà più possibile rimandare alcune scelte e bisognerà rendersi conto della realtà;

ACQUARIO: nella coppia si fanno progetti per il futuro, mentre nel lavoro se da poco è nata una nuova occasione, si è contenti di svilupparla al meglio;

PESCI: i prossimi giorni saranno tutti positivi per l’amore, fatta eccezione per la giornata di martedì; Venere ormai non è più nel segno ma rimangono le emozioni forti che ha portato.