Oroscopo della settimana, Paolo Fox: classifica e previsioni 2-8 maggio

Classifica dell’oroscopo settimanale e previsioni dei segni meno fortunati a I Fatti Vostri

Come sarà la nuova settimana secondo le previsioni zodiacali di Paolo Fox? Oggi, 2 maggio, come ogni lunedì, nel programma del mezzogiorno di Rai2 condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi l’astrologo ha rivelato la situazione degli astri, iniziando dai segni che hanno ottenuto le posizioni più basse, che vediamo in questo paragrafo (per tutte le posizioni consultare l’immagine in alto).

BILANCIA: nel corso degli ultimi due mesi in tanti hanno iniziato a pensare alla seconda parte dell’anno in maniera diversa; c’è qualche piccola ansia da superare al momento;

SAGITTARIO: dalla prossima settimana grazie a Giove si inizierà a ‘galoppare’; è il momento di regalarsi qualcosa che ispira libertà anche se ora si è giù di corda;

VERGINE: ultimamente alcuni sono stati più critici; andare contro vento è una cosa difficile e in molti lo stanno facendo in questo periodo;

ACQUARIO: più si va avanti e si ottengono responsabilità, tanto più si vedono limitati gli spazi d’azione; superare piccole tensioni legate ai pensieri sul futuro.

Le previsioni settimanali dell’oroscopo di altri quattro segni da lunedì 2 a domenica 8 maggio

Vediamo, ora, cosa ha detto Paolo Fox in merito ai quattro segni che hanno ottenuto le posizioni della parte centrale nella sua classifica settimanale.

GEMELLI: ultima settimana con Giove contrario, che dalla prossima sarà invece amico; è importante capire quali sono i riferimenti per parlare di lavoro e, perchè no, anche di amore;

PESCI: questa settimana in alcuni momenti potrebbe far tornare i nati Pesci ad un passato che è invece da dimenticare;

LEONE: sta per arrivare una fase molto bella per i nati sotto questo segno che vogliono puntare sull’amore;

CANCRO: è un momento molto particolare quello attuale, dalla prossima settimana inizierà una fase di revisione totale di tutto ciò che si sta facendo.

Classifica zodiaco: ecco i segni più fortunati rivelati oggi in diretta a I Fatti Vostri

Infine, scopriamo i segni migliori dell’oroscopo della settimana reso noto oggi nel programma di Rai1.

CAPRICORNO: i nati sotto questo segno in queste giornate devono essere stuzzicati, cielo molto interessante quello dei prossimi giorni;

TORO: il Sole è nel segno, cielo molto bello dopo due mesi in cui le cose non sono andate benissimo; finalmente le cose sono molto chiare;

SCORPIONE: cielo, quello di questi giorni, che libera la mente e forse anche il cuore; è importante sapere che le cose si possono risolvere anche con la diplomazia;

ARIETE: dalla prossima settimana Giove inizierà un transito che regalerà energia e nuovi progetti.