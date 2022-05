Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio: le previsioni di Antonio Capitani

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 18, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo settimanale fino a martedì 24 maggio: le previsioni di Antonio Capitani

Oggi è uscito in tutte le edicole l’ultimo numero del magazine Vanity Fair e al suo interno c’è anche l’oroscopo del popolare astrologo. Andiamo a vedere qui di seguito quali sono le sue previsioni per i primi segni dello zodiaco presi in considerazione.

ARIETE: mai come in questo periodo avete così tanta voglia di vivere. Basta aspettare un qualcosa che non avverrà mai.

LEONE: la fortuna vi strizza l’occhio in questo periodo. Molto bene anche la passione.

SAGITTARIO: periodo questo davvero molto fortunato per i nati sotto questa stella. Non siate troppo critici con voi stessi o con gli altri.

TORO: attenzione perchè dietro l’angolo ci sarà un imprevisto. Dovete assolutamente improvvisare per uscirne bene.

Oroscopo della settimana di Antonio Capitani: le previsioni dal 18 al 24 maggio 2022

Antonio Capitani, sempre nel suo oroscopo su Vanity Fair, ha poi dato le sue previsioni sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna sui successivi segni zodiacali consultabili qui di seguito.

VERGINE: la cosa bella di voi è che siete sempre capaci di adattarvi ad ogni situazione. Siate però un po’ di più ironici.

CAPRICORNO: evitate di fare i bilanci, anche perchè le brutte sorprese sono dietro l’angolo.

GEMELLI: certe conoscenze vi torneranno molto utili sia nel presente che nel futuro. Abbiate un po’ meno di self control.

BILANCIA: è arrivato il periodo di conoscere la verità su tanti punti di vista, anche se non sarà sempre piacevole.

Oroscopo dei prossimi sette giorni dal 18 al 24 maggio: le previsioni segno per segno di Antonio Capitani

L’oroscopo del popolare astrologo su Vanity Fair è poi terminato con le sue previsioni sugli ultimi quattro segni dello zodiaco (QUA per leggere l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: è un grande momento per voi: ogni cosa che toccate si tramuta in oro. Evitate però di fare brutti pensieri, che non vi porteranno a niente.

CANCRO: è arrivato il momento di realizzare i vostri obiettivi. Attenzione perchè purtroppo non mancheranno gli intoppi.

SCORPIONE: la vostra grinta e incisività vi porterà molto lontani come al solito. Cercate di avere più capacità di sintesi.

PESCI: è un momento di forte caos per voi. Abbiate pazienza e non siate impulsivi, soprattutto nel lavoro.