Oroscopo settimanale dall’11 al 17 maggio: le previsioni di Antonio Capitani

Oroscopo della settimana fino al 17 maggio: le previsioni di Antonio Capitani

Sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair è stato ovviamente pubblicato l’oroscopo del popolare astrologo con le sue previsioni sull’amore, il lavoro e la fortuna. Andiamo adesso a vedere cosa riserverà il futuro ai primi quattro segni dello zodiaco presi in esame.

ARIETE: in questi giorni la fortuna sarà proprio dalla vostra parte, ma attenzione perchè gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo.

LEONE: state affrontando un periodo di grandi attese, ma la vostra vita sociale decisamente elettrizzante vi farà un po’ svagare.

SAGITTARIO: siete operativi come non mai, però evitate di pensare negativo. E qualora doveste fare questi pensieri gettateveli subito alle spalle.

TORO: siete carichi come non mai in questo periodo. Avere degli obiettivi chiari e cercherete in tutti i modi di raggiungerli. La passione è al TOP.

Oroscopo dei prossimi sette giorni dall’11 al 17 maggio 2022 di Antonio Capitani: le previsioni segno per segno

L’astrologo ha poi continuato a dare le sue previsioni su altri quattro segni dello zodiaco sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair. Qui di seguito le sue previsioni.

VERGINE: bene la parte economica, ma state attenti a non isolarvi troppo perchè socializzare vi farà bene.

CAPRICORNO: più di qualche tensione sul lavoro e nella vostra vita privata. Anche in amore le cose non vanno purtroppo granchè.

GEMELLI: siete operativi come non mai in questo periodo. Cercate di prendere decisioni le più ponderate possibili.

BILANCIA: la vostra faccia tosta vi aiuterà in più occasioni. Evitate però di perdere la pazienza ogni due minuti, che certo bene non vi farà.

Oroscopo di Antonio Capitani: le previsioni settimanali fino a martedì 17 maggio

Antonio Capitani ha poi concluso il suo oroscopo pubblicato sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair uscito oggi in tutte le edicole dando le sue previsioni sull’amore e il lavoro sui restanti segni dello zodiaco ancora da prendere in considerazione (QUA per leggere l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: finalmente dopo un periodo un po’ così è arrivato il momento di risalire la china. Se avete un rapporto che non funziona è arrivato il momento di stoppare definitivamente.

CANCRO: state vivendo un periodo di estrema felicità, tanto che state già pianificando le prossime vacanze. Si raccomanda di tenere alto l’ottimismo.

SCORPIONE: il lavoro non è mai andato così bene come adesso, ma cercate di prendervi un po’ di tempo libero.

PESCI: il lavoro e la vostra privata promettono molto bene nei prossimi giorni. Sarete davvero intraprendenti.