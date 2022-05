Oroscopo weekend Paolo Fox, I Fatti Vostri: previsioni 13, 14, 15 maggio

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 13, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni di oggi e del fine settimana rivelate da Paolo Fox nel programma di Rai2

Non c’è venerdì senza l’oroscopo a I Fatti Vostri, dove il re dello zodiaco nel corso della puntata di oggi ha reso note le sue previsioni astrologiche del weekend, con le stelle assegnate a ciascuno dei dodici in base alla situazione astrale (consultare la foto in alto).

PESCI: i primi nemici della serenità in questi giorni possono essere i ricordi; quella di domenica sarà una giornata importante; le storie nate negli ultimi mesi continuano bene;

CAPRICORNO: momento di grande prova quello attuale, in tanti sono sul ‘chi va là’ o straniti; per dopodomani è previsto un recupero;

SCORPIONE: segno un po’ in calo rispetto agli ultimi giorni ma solo perchè bisogna capire meglio qualcuno; evitare di analizzare troppo al dettaglio tutto o si diventa folli…

VERGINE: weekend che sarà soprattutto di recupero, Giove non è più opposto da martedì e le stelle stanno iniziando a dare una scossa; fine settimana di proposte di divertimento ma oggi ci si sente un po’ pigri.

Oroscopo di oggi e del weekend 14-15 maggio di altri quattro segni zodiacali

Vediamo, ora, le previsioni che Paolo Fox a I Fatti Vostri ha rivelato in diretta per il secondo gruppo di segni.

CANCRO: si cerca di capire cosa sta succedendo e cosa si ha dentro; cercare di non rischiare conflitti inutili con le persone che si hanno attorno; se ci sono questioni legali, meglio mettersi d’accordo;

GEMELLI: ci sono stati confusione e disorientamento; ora si vogliono fare delle richieste; in amore Venere è tornata favorevole e si può perdonare chi è stato scorretto;

ARIETE: Giove e Venere sono già nel segno e a breve arriverà anche Marte; questo segno ora è un fiume in piena, grande cielo ma non bisogna mettersi contro tutti;

ACQUARIO: meglio programmare un weekend di libertà e piacere, con uno spazio riservato all’amore e alle cose che si amano di più; è importante anche l’amicizia, sottolinea l’astrologo.

Ecco cosa dicono gli astri per il fine settimana prossimo per gli ultimi quattro segni

Infine, ecco l’oroscopo di Paolo Fox del weekend relativo ai segni non presi in esame nei paragrafi precedenti.

BILANCIA: la settimana è stata un po’ pesante, ora ci si trova ad un bivio e probabilmente si dovrà lasciare qualcosa per ottenere altro;

LEONE: fermarsi in questo weekend sarebbe un peccato; se i nati sotto questo segno

hanno lasciato qualcuno per strada, forse è meglio così;

SAGITTARIO: scelte importanti possono essere fatte entro l’estate, che siano d’amore o di lavoro;

TORO: nel fine settimana sarà possibile recuperare emozioni perse in passato e, soprattutto, dire “Ti amo”.