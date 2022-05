Ospiti TV Talk di sabato 7 maggio: tutte le anticipazioni sulla puntata

Tv Talk, ospiti della puntata di sabato 7 maggio: Benedetta Parodi e Max Pezzali tra i protagonisti

Massimo Bernardini e tutta la sua squadra di analisti composta da Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta commenteranno la settimana televisiva tra personaggi di spicco e programmi rilevanti con un ricco parterre. Infatti, tra gli ospiti di Tv Talk del 7 maggio ci sarà anche la conduttrice Benedetta Parodi. La padrona di casa di Bake off- Dolci in forno risponderà a tutte le domande degli analisti rivelando i suoi segreti e curiosità sulla cucina. E poi ancora tra i protagonisti ci sarà anche il cantante Max Pezzali, le cui canzoni con gli 883 hanno segnato intere generazioni. L’artista che da trent’anni è sulla scena si racconterà tra musica e tv.

Ospiti della puntata di domani del talk di Massimo Bernardini: svelati tutti i protagonisti

E poi ancora nella puntata di domani sabato 7 maggio di Tv Talk tra gli ospiti ci sarà la showgirl Elenoire Casalegno reduce dalla conduzione dello spin-off di Battiti Live con la ‘Iena’ Nicolò De Devitiis e la giovanissima attrice Mariasole Pollio. L’elenco dei protagonisti del programma di Rai3 continua con il giornalista e conduttore del programma di Rete4 Zona Bianca Giuseppe Brindisi, al centro delle polemiche in questi giorni per l’intervista al ministro russo Lavrov. E poi ancora interverranno in trasmissione l’esperto di musica Luca De Gennaro, i giornalisti Riccardo Bocca, Maria Volpe e Alan Friedman e l’attrice e comica Lella Costa.

Anticipazioni sul programma di Rai3 del 7 maggio: argomenti e ospiti della puntata di domani

Elencati tutti gli ospiti di Tv Talk del 7 maggio non resta che rivelare gli argomenti su cui si concentreranno Massimo Bernardini e la sua squadra che come sempre analizzeranno i principali eventi mediatici della settimana. Accanto ai ‘Retweet’ di Cinzia Bancone, ovvero una carrellata dei momenti più salienti, ci saranno i dati di ascolto dei programmi principali di Silvia Motta. E poi ancora si parlerà dei talent sia Rai che Mediaset in onda in queste settimane e un ricordo particolare e commosso sarà dedicato all’indimenticato Raimondo Vianello nel giorno del suo 100° anniversario. Non resta dunque che darà l’appuntamento con il talk di Rai3 a domani alle 15.00 in punto.