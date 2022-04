Ospiti di Tv Talk del 30 aprile: Stefania Orlando tra i protagonisti

Tv Talk, svelati tutti gli ospiti del 30 aprile: Valerio Lundini e Stefania Orlando tra i protagonisti

Puntualissimi come sempre anche nell’ultimo sabato del mese Massimo Bernardini e tutta la sua squadra composta da Silvia Motta, Cinzia Bancone e Sebastiano Pucciarelli commenteranno i fatti salienti della settimana televisiva con un ricco parterre. Infatti tra gli ospiti del talk ci sarà la showgirl Stefania Orlando che abbiamo visto di recente tra i concorrenti di Tale e Quale Show e prima ancora al Grande Fratello Vip e che invece a partire da 6 maggio inizierà una nuova avventura. Insieme all’amico Tommaso Zorzi, infatti, sarà tra i partecipanti del programma di Real Time Questa è casa mia. E poi ancora ci sarà anche Valerio Lundini, giovane conduttore comico che ha conquistato le generazioni più giovani con la sua comicità irriverente nel suo programma di seconda serata Una pezza di Lundini.

Ospiti di Massimo Bernardini nella puntata di domani: ci saranno Shel Shapiro e Beppe Convertini

L’elenco degli ospiti di Tv Talk della puntata del 30 aprile è ancora lungo. Si inizia con il conduttore Rai Beppe Convertini e continua con il cantante Shel Shapiro passando per i giornalisti Maria Cuffaro, Francesco Giorgino e Marco Frittella, conduttore di UnoMattina. E poi ancora tra i protagonisti ci sarà anche l’attore romano di origini bengalesi Phaim Bhuiyan, attore e regista della fiction di Rai3 Bangla. Si conclude l’elenco con gli opinionisti che commenteranno programmi, personaggi e argomenti Massimo Cirri, Giorgio Simonelli e Luca Dondoni.

Anticipazioni Tv Talk puntata del 30 aprile: ospiti, argomenti e programmi televisivi

Di cosa si parlerà nel programma di Massimo Bernardini con tutti gli ospiti elencati nei paragrafi precedenti nella puntata di domani? Sicuramente dei programmi di cui sono protagonisti ma anche dei nuovi talent adesso in onda come Amici, che si appresta a concludere nelle prossime settimane ed il nuovo di Rai1 The Band. E poi ancora si parlerà del ritorno di Fedez nella giuria di X Factor e dei flop Mediaset di La pupa e il secchione show e Big Show con Enrico Papi (che è stato ospite sabato scorso). Spazio avrà anche il racconto della guerra in Ucraina a più di un mese dallo scoppio del conflitto.