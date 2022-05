Palinsesti Rai prossima stagione: Pierluigi Diaco condurrà un talent

Bella Ma’ è il nuovo programma di Pierluigi Diaco: andrà in onda dal 12 settembre

Fervono già i preparativi per la prossima stagione televisiva e ci sono le prime novità che il pubblico non vede l’ora di saggiare con mano e di criticare sui vari canali social. Tra queste novità c’è il talent Bella Ma’ che sarà condotto nientemeno che da Pierluigi Diaco. Stando a quanto risulta a TvBlog il programma si sarebbe dovuto chiamare Scialla Ma’, ma alla fine si è optato per un altro titolo. Sarà una nuova avventura televisiva per il conduttore e andrà in onda a partire dal 12 settembre su Rai2. Il pubblico è in attesa di scoprire come riuscirà, questo nuovo talent show, a differenziarsi dagli altri in onda sulle altre reti.

Pierluigi Diaco, come sarà il suo talent? I casting sono aperti

I casting sono aperti per il nuovo programma intitolato Bella Ma’, che sarà un talent: Rai Casting, sui suoi canali social, ha lanciato un post dove si avvisa che si è alla ricerca di giovani dai 18 ai 25 anni, oltre ad adulti over 55, e sono chiamati a partecipare tiktoker, youtuber, influencer, instagrammer, creator di contenuti digitali e quant’altro. Tutti loro dovranno essere animati da una grande voglia di partecipare e mettersi in gioco in questo nuoto talent show presentato dal conduttore nonché uno degli autori del Maurizio Costanzo Show (ieri è andata in onda la rissa tra Sgarbi-Mughini).

Novità e conferme per il conduttore di Rai2: torna l’appuntamento con Ti Sento

Ma per Pierluigi Diaco il talent show non sarà il suo unico impegno televisivo: infatti da martedì prossimo tornerà con Ti Sento su Rai2. Per ora la media di share si è assestata attorno al 4.6%, che per il direttore di rete è un risultato soddisfacente. Non è facile, d’altronde, andare in onda in quella delicata fascia oraria e, sempre come fa sapere il sito sopracitato, il suo show partirà dopo la mezzanotte perché dal 17 maggio andrà in onda col traino di Boss in incognito. Da segnalare che, a proposito del nuovo programma, saranno montati dei piccoli video proposti inizialmente su RaiPlay e a seguire su Rai2, attorno alle ore 14.00, da lunedì 15 agosto.