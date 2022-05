“Dato per defunto”, Paolo Bonolis smentisce le voci sulla fine del suo show

Paolo Bonolis fa chiarezza sul suo show: “Merita ancora una ribalta”

Oggi il popolare conduttore ha rilasciato una lunga intervista al portale televisivo SuperGuidaTv. Ed in questa circostanza il marito di Sonia Bruganelli si è raccontato a 360 gradi. Ad un certo punto il redattore del portale gli ha fatto presente che sono girate diverse voci di corridoio sul fatto che non sarebbe prevista una nuova edizione di Ciao Darwin. A tal proposito il mattatore del preserale di Canale 5 ha subito voluto fare chiarezza, asserendo di credere che il suo show meriti ancora una ribalta, soprattutto perchè pensa possa essere ancora molto attuale come format. Successivamente ha anche colto la palla al balzo per lanciare una frecciatina a chi sui giornali invece l’ha dato per ‘defunto’:

“Che sia stato però dato per defunto è una decisione soggettiva di chi l’ha scritto…”

Avanti un altro, il conduttore non ha dubbi: “E’ un reality show vero e proprio”

Il redattore di SuperGuidaTv ha poi chiesto a Paolo Bonolis se presenterebbe mai un reality show. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha subito risposto negativamente perchè pensa che simili trasmissioni non siano affatto nelle sue corde. Successivamente non ha fatto mistero di credere che il suo game show in onda nel preserale di Canale 5 sia un reality vero e proprio, visto che avrebbe tutti gli elementi per definirlo tale:

“Che poi se c’è un reality vero quello è proprio ‘Avanti un altro’. Ciò che ci diciamo e facciamo è molto più vero di quello che si può vedere da tante altre parti…”

E sulla possibilità di vedere suo figlio prima o poi al GF Vip, il conduttore, che è rimasto con l’amaro in bocca dopo che uno dei suoi concorrenti non ha vinto il montepremi ad Avanti un altro proprio per un soffio, ha subito tagliato corto: “Non mi sembra la migliore delle idee e comunque non credo che lo voglia fare…”

Paolo Bonolis pronto a condurre un nuovo programma? Parla lui

Successivamente il redattore del noto portale televisivo ha fatto presente al popolare conduttore che girerebbero voci di corridoio sul fatto che potrebbe condurre in futuro il game show tedesco, Chi mi ruba lo show. Quest’ultimo ha però risposto negativamente, asserendo addirittura di non sapere neppure che programma è: