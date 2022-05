Paolo Fox, oroscopo del giorno e domani (12-13 maggio): cosa dicono le stelle

Cosa dicono le previsioni di Paolo Fox? Amore e lavoro al top

Continua la settimana di maggio con l’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda il primo gruppo di quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: tanti flirt a disposizione. Le prove sul lavoro saranno meno faticose. Domani storie complicate da tenere sotto controllo. Evitare la fretta sul lavoro.

TORO: le coppie non procedono bene, o almeno, non come vorrebbero. Devono far valere le loro idee. Domani attenzione alle provocazioni. Vogliono certezze sul lavoro.

GEMELLI: hanno dalla loro parte una Luna davvero emozionante. Bella carica di energia. Domani torna un certo movimento sentimentale. Nervosismo sul lavoro.

CANCRO: discussioni banali in amore. Problema professionale da risolvere. Domani agitazione nell’aria. Non sentono di avere certezze nel futuro.

Oroscopo del 12 e 13 maggio per gli altri segni: le stelle parlano chiaro!

Si prosegue con le previsioni del giorno e domani sempre secondo l’astrologo per eccellenza per quanto riguarda il secondo gruppo di segni zodiacali:

LEONE: buona energia sentimentale. Arriva una conferma sul lavoro. Domani sensazioni nuove da vivere. Situazione lavorativa sottoposta a modifiche.

VERGINE: Venere presto favorevole. Devono dedicarsi alla riflessione. Domani grandi abbracci all’orizzonte. Devono programmare un bel fine settimana.

BILANCIA: Luna favorevole. Si può parlare di recupero sul lavoro. Domani amori non molto affidabili. Meglio giocare in difesa.

SCORPIONE: la Luna porta qualcosa di più. Attenzione ai soldi. Domani Luna nel segno. Bene chi ha un’attività indipendente.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: quali sono i più fortunati?

Infine gli ultimi quattro segni dello zodiaco come se la caveranno con l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri? Scopriamolo con Paolo Fox e il suo oroscopo di oggi e domani:

SAGITTARIO: Luna favorevole. Stato di agitazione professionale. Domani qualcosa non funziona nella coppia. Favori sul lavoro.

CAPRICORNO: amore sotto stress. Potrebbero arrabbiarsi sul lavoro. Domani meglio evitare stress in amore. Devono riparare un danno sul lavoro.

ACQUARIO: bene la sfera sentimentale. Buona capacità di azione. Domani nuovi sviluppi sul lavoro. Buon recupero generale.

PESCI: belle emozioni da vivere. Attenzione alle proposte che arrivano sul luogo di lavoro. Domani avranno modo di vivere un fine settimana interessante. Devono puntare su ottimi progetti.