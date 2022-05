Oroscopo Paolo Fox oggi e domani, 11-12 maggio: previsioni amore e lavoro

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 11, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo di mercoledì 11 e giovedì 12 maggio: cosa dicono le stelle

Stando al suo Stellare, ecco Paolo Fox e le sue previsioni zodiacali per i primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: c’è un bel cielo da sfruttare. I rapporti lavorativi sono da tenere d’occhio. Domani flirt all’ordine del giorno. Le prove sul lavoro saranno meno faticose.

TORO: devono capire cosa va o non va e poi i progetti bene avviati da portare avanti. Domani maretta nelle coppie. Devono far valere le loro idee.

GEMELLI: persona conosciuta da poco li entusiasmeranno. Possono mettersi in gioco. Domani Luna che porta emozioni in più. Bella carica di energia.

CANCRO: scontri sentimentali e non mancano i progetti lavorativi. Domani discussioni banali nelle coppie. Problema professionale da risolvere.

Previsioni del giorno e domani: quali saranno i segni più fortunati sul lavoro e in amore?

Si prosegue con l’oroscopo di oggi e domani, sempre secondo l’astrologo per eccellenza, per il secondo gruppo di segni dello zodiaco:

LEONE: amore favorito dal cielo. Progetti importanti sul lavoro. Domani buona energia in amore. Arriva una conferma sul lavoro.

VERGINE: rapporti da bloccare. Le polemiche devono essere evitate. Domani Venere si appresta a tornare favorevole. Devono dedicarsi alla riflessione.

BILANCIA: Venere in opposizione. Possono ottenere di più sul lavoro. Domani Luna entra nel segno. Si può parlare di recupero sul lavoro.

SCORPIONE: cammino sentimentale che migliora. Si sconsigliano investimenti azzardati. Domani la Luna porta qualcosa di più. Attenzione ai soldi.

Paolo Fox, oroscopo degli ultimi segni dello zodiaco: previsioni amore e fortuna negli incontri

Infine le previsioni di Paolo Fox dell’11 e 12 maggio per gli ultimi segni. Saranno più fortunati in amore oppure sul lavoro? Scopriamolo:

SAGITTARIO: tensioni sentimentali. Possono andare avanti con un’attività. Domani Luna favorevole. Stato di agitazione professionale.

CAPRICORNO: giornata promettente neanche per sogno. Devono parlare in maniera chiara sul lavoro. Domani amore sotto stress. Potrebbero arrabbiarsi sul lavoro.

ACQUARIO: non devono proporsi in amore. Non devono discutere sul lavoro. Domani bene l’amore. Buona capacità di azione.

PESCI: amore complicato. Piccoli intoppi sul lavoro. Domani belle emozioni da vivere. Attenzione alle proposte che arrivano per quanto riguarda la sfera professionale.