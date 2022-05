Pechino Express 2022, vincitori Victoria Cabello e Paride Vitale (Pazzeschi)

Victoria Cabello e Paride Vitale vincono il reality di Sky Uno condotto da Costantino Della Gherardesca

Si è appena conclusa la nona edizione del reality condotto da Costantino Della Gherardesca, affiancato in questa edizione da Enzo Miccio che ha visto salire sul gradino più alto del podio la coppia formata da Victoria Cabello e Paride Vitale. Il viaggio con il sottotitolo La rotta dei Sultani si è svolto dalla Turchia fino agli Emirati Arabi ed ha visto sfidarsi nell’ultima tappa questa coppia contro quella di Mamma e Figlia . Alla fine nell’ultima sfida al cardiopalma a giungere per primi dai due conduttori e dunque a vincere Pechino Express 20220 sono stati i Pazzeschi. I vincitori hanno ammesso di essere increduli mentre la conduttrice ha confessato in lacrime:

“Io non pensavo che sarei mai arrivata in fondo a questo viaggio, mai. Pechino è come un parto, ha lasciato tantissime cose belle. Penso di essermi riconquistata pezzo per pezzo “

Pechino Express 2022, i Pazzeschi sono i vincitori: podio e dichiarazioni di Mamma e Figlia e Sciacalli

Victoria Cabello e Paride Vitale hanno vinto Pechino Express 2022, al secondo posto si è posizionata la coppia Mamma e Figlia formata da Nathasha Stefanenko e la figlia Sasha, fatale per la vittoria è stato il tempo sprecato nell’ultima prova in cui non sono riuscite a trovare subito gli indizi in spiaggia. Al momento dell’eliminazione la ragazza ha ammesso:

“Sono arrivata qui timida ed all’ombra di mia mamma, mentre adesso ho scoperto una nuova parte di me stessa”

E la showgirl, invece, ha aggiunto: “Ringrazio Pechino per avermi fatto conoscere meglio mia figlia.” Proseguendo il podio, al terzo posto si sono classificati gli Sciacalli Gianluca Fru e Aurora Leone che sono stati definiti tra i viaggiatori più corretti e leali ‘forse anche troppo’ ha puntualizzato Enzo Miccio.

Pechino Express-La rotta dei Sultani chiude con la lacrime di Costantino Della Gherardesca

Questa nona edizione dell’ adventure game incentrato sul viaggio che è passato da Rai2 a Sky Uno si è svolta lungo i Paesi mediorientali della Turchia, dell’Uzbekistan, della Giordania e degli Emirati Arabi i cui popoli per l’ospitalità sono stati ringraziati, come in ogni edizione e si è conclusa con le lacrime del conduttore oltre che della Cabello che ha fatto una confessione choc. E per tutti i concorrenti alla fine ciò che più conta è proprio il viaggio e conoscere nuove culture che non la gara in se.