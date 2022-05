Pechino Express finale, Victoria Cabello choc: “Sono tornata in analisi”

Victoria Cabello fa una confessione choc prima della finale del reality: “Sono tornata dalla psicanalista”

E’ da poco iniziata la finale di Pechino Express. E ancora in gara per conquistare il titolo c’è la conduttrice in coppia con il suo amico di sempre Paride Vitale. A contendere la vittoria finale al duo ci sono da una parte Madre e Figlia e dall’altra I Pazzeschi. Chi la spunterà alla fine? Chissà, intanto la presentatrice ha rilasciato oggi una lunga intervista al portale Fanpage.it. Ed in questa occasione il giornalista le ha fatto presente che la sua psicanalista e il suo agente l’hanno convinta a partecipare al programma, cogliendo l’occasione per chiedere se con il senno di poi hanno fatto bene. Quest’ultima ha subito dichiarato che hanno fatto talmente bene che una volta finita questa esperienza è tornata in analisi: “Hanno fatto bene perché ovviamente finita Pechino sono tornata in analisi…”

Pechino Express, la concorrente fa il bilancio su questa avventura: “Mai avrei immaginato di arrivare fino alla finale”

Successivamente il giornalista del portale FanPage.it ha chiesto a Victoria Cabello di fare un suo bilancio del tutto personale su questa magnifica avventura che ha affrontato al fianco del suo amico Paride Vitale. La conduttrice ha subito chiarito il fatto che mai avrebbe pensato di arrivare fino alla finalissima, aggiungendo che ovviamente il suo giudizio su questa avventura non può che essere positivo:

“Il mio giudizio è molto positivo e non avrei mai, qualche anno fa, immaginato di riuscire a fare Pechino e di arrivare dove sono arrivata. Per me è incredibile, ai confini della realtà…”

Il giornalista l’ha poi un po’ provocata, facendo presente che il suo compagno d’avventura l’ha spesso e volentieri chiamata vecchia ciabatta. E la concorrente del reality di Costantino, che ha avuto un problema fisico che l’ha tenuto lontano dalla conduzione per un po’, ha subito voluto lanciargli scherzosamente una frecciatina velenosa: “Un sopravvissuto al gin tonic. Ragazzi, dovrebbe già essere morto…”

Victoria Cabello non lo nasconde: “Ero totalmente terrorizzata”

La concorrente di Pechino Express, sempre in questa intervista a FanPage.it, ha poi voluto rivelare che all’inizio di questa avventura era decisamente preoccupata:

“Io e Paride, il primo giorno terrorizzati in Cappadocia alle prese con questo programma che io definisco ‘orrendo-stupendo’, una incognita per tutto…”

Difatti la conduttrice ha dichiarato che all’inizio era tutto complicato e nuovo, ma proprio durante la gara ha tirato fuori gli artigli e si è fatta valere. Sarà lei con Paride Vitale a vincere il programma? In effetti i bookmaker danno loro i favoriti in assoluto.