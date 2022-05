Pierpaolo Pretelli, ritorno a sorpresa sul piccolo schermo: “Sarò un…”

L’ex gieffino torna in tv a Name That Tune: “Che tamarrino”

Nuova avventura sul piccolo schermo per Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino sta infatti vivendo alla grande il suo post GF Vip, con un’avventura professionale dietro l’altra. La scorsa settimana il fidanzato di Giulia Salemi è stato tra i concorrenti della prima puntata di Name That Tune, il format di TV8 affidato alla conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo. La squadra degli uomini, composta da Morgan, Riki, appunto Pierpaolo e Rocco Siffredi, è stata capace la scorsa settimana di vincere la prima puntata della nuova edizione, affronta in un’entusiasmante sfida a suon di note la squadra tutta al femminile, composto da Caterina Balivo, Chiara Galiazzo, Maria Grazia Cucinotta e Jo Squillo. Domani sera Pretelli sarà nuovamente presente e ha dato l’annuncio ai suoi follower intervenendo direttamente sul proprio account Instagram, allegando uno scatto del suo outfit: “Che tamarrino, ci vediamo domani alle 21.30”. Ovviamente su TV8.

Pierpaolo Pretelli tornato nelle discoteche: le nuove esperienze

Negli ultimi tempi il secondo classificato del GF Vip 5 ha fatto ritorno anche nei locali italiani principali direttamente dietro la console da deejay. Nelle scorse ore il fidanzato della Salemi ha infatti lavorato alla Baia Imperiale e ovviamente il tutto è stato raccolto via Instagram, con i fan che hanno avuto modo di vedere alcune delle immagini della importante serata passata in una delle discoteche italiane più importanti. Tra ospitate in tv, lavoro nei locali e nuove avventure in vista per Pierpaolo Pretelli è un momento veramente molto fortunato dal punto di vista professionale. Dopo la semina al GF Vip e negli anni di gavetta per lo showman è arrivato il tempo di raccogliere.

Come sta lo showman? Le ultime sulle condizioni fisiche

Nelle ultime settimane oltre ai tanti impegni di lavoro a cui ha dovuto far fronte, l’ex concorrente di Tale e Quale Show si è ritrovato anche a fare i conti con alcuni problemi fisici. Il fidanzato di Giulia Salemi, proprio stando a quanto annunciato dalla influencer, avrebbe accusato dei malesseri. Negli ultimi giorni però lo storico velino di Striscia ha rassicurato tutti, ammettendo come le cose stiano ora andando per il verso giusto.