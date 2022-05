Pomeriggio 5, Delia Duran affonda Nicolas Vaporidis: “Davvero poco uomo”

Delia Duran contro il naufrago de L’Isola dei Famosi: l’affondo da Barbara d’Urso

E’ terminata anche questa nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E la seconda parte è stata dedicata interamente all’Isola dei Famosi. Tanti gli ospiti in studio per parlare del reality show, tra i quali anche la moglie di Alex Belli. Proprio quest’ultima oggi ha deciso di intervenire in difesa di Lory Del Santo, che in queste ultime ore è finta nel mirino di Nicolas Vaporidis e di tanti altri concorrenti. In questa circostanza l’attrice non c’è andata affatto giù leggera nei confronti del naufrago, asserendo che non si dovrebbe permettere di dire certe cose sulla sua amica (le ha dato della buffona):

“Nicolas ha detto una cosa bruttissima…Ha detto che non ha fatto niente nella vita…E’ stato poco uomo a dire una cosa del genere…”

Pomeriggio Cinque: l’ospite difende Lory Del Santo e attacca Nicolas Vaporidis

Successivamente Delia Duran, sempre da Barbara d’Urso, ha anche dichiarato di credere che la naufraga meriti rispetto, visto che ha una lunga carriera alle spalle, oltre al fatto di aver dimostrato con i fatti di essere una donna tutta d’un pezzo:

“Si è fatta da sola e quando è caduta ha saputo rialzarsi ed è andata avanti a testa alta…”

Sull’attore romano, il quale è finito al centro delle polemiche, ha poi scagliato un ultima affondo ben assestato: “Il suo punto di vista è davvero basso…Termini bruttissimi sul conto di Lory…Mi spiace…”

Arianna David spezza una lancia in favore della naufraga: “Delia dice cose giustissime”

Ha poi preso la parola l’altra ospite di Pomeriggio 5, la quale ha subito dato ragione alla moglie di Alex Belli, asserendo di non capire perchè i naufraghi di questa edizione dell’Isola si comportino in questo modo dipingendo Lory per ciò che non è:

“Io ho fatto la terza edizione dell’Isola con lei…La conosco da 17 anni…La stanno dipingendo per come non è…Ci sto rimanendo malissimo…Stanno facendo passare un messaggio sbagliatissimo…”

L’opinionista ha poi ricordato a tutti che la naufraga ha perso purtroppo tre figli. Motivo per cui non ha nascosto di fare fatica davvero a capire come gli altri abbiano dimostrato così poca sensibilità nei suoi confronti.