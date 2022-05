Isola, Nicolas Vaporidis attaccato da Delia Duran: “Una persona pessima”

Delia Duran difende Lory Del Santo e viene zittita dall’attore: “Guarda meglio il programma”

Nella nuova puntata del seguitissimo reality show condotto da Ilary Blasi, a prendere le difese di Lory Del Santo per le critiche che le ha rivolto di recente Nicolas Vaporidis ci ha pensato Delia Duran. Quest’ultima essendo amica della nota showgirl si è scagliata contro l’attore dicendogli: “Non è un piacere conoscerti per le brutte parole che hai utilizzato nei suoi confronti, ti reputavo una persona intelligente, sei una persona pessima, datti una regolata, hai paura di lei? Visto che ha già vinto l’isola?”. La replica del naufrago non si è fatta attendere, visto che l’ha zittita dicendole: “Ieri mi ha escluso dal cibo, dovresti guardare meglio il programma, detto questo ciao bella!”.



Isola dei famosi, la conduttrice finge di essere spiazzata: Vladimir Luxuria ci casca

Ilary Blasi questa sera quando è stato il turno delle nomination ha finto di essere rimasta spiazzata dalla nomination di Nicolas Vaporidis, quando ha fatto il nome di Maria Laura De Vitis invece di quello di Lory Del Santo con cui ha litigato di recente. Non appena la conduttrice ha affermato: “Ci aspettavamo un altro nome”, è intervenuta Vladimir Luxuria: “Sono sconvoltissima, immaginavamo tutti che tu nominassi Lory”. La conduttrice poi quando l’opinionista si è resa conto che in effetti la nota showgirl fosse già in nomination ammettendo di aver fatto una brutta figura, le ha detto: “L’ho fatto apposta ci sei cascata, che polla”. Successivamente Delia Duran presente in studio come ospite ha attaccato l’attore per le brutte parole dette alla compagna di Marco Cucolo, e dopo che lo stesso l’ha invitata a seguire meglio il reality ha rincarato la dose: “L’umiltà non l’ha ancora fatta vedere”.

Il duro sfogo della naufraga argentina: “Mi sono sentita malissimo, non me lo aspettavo”

Sempre durante la puntata, Estefania Bernal oltre a essere rimasta senza parole per l’eliminazione del brasiliano, si è sfogata con queste parole: “Mi sono sentita molto male perchè tutto il gruppo stava dalla parte di Roger, molto triste pure perchè non mi era mai successo, quel giorno mi sono sentita malissimo, non me lo aspettavo“. La modella argentina poi ha dovuto fare una scelta, cioè o l’immunità per lei oppure una sorpresa venuta da lontano per uno dei concorrenti. La naufraga ha rinunciato a salvarsi dal televoto, e l’attore ha detto: “Lo sa quello che pensiamo, mi fa piacere, in fondo il cuore ce l’ha”. Si è espressa anche Maria Laura De Vitis: “Sono rimasta piacevolmente sorpresa, l’ho conosciuta da single e non ho nulla contro di lei”. La sorpresa è stata proprio per l’argentina, dato che ha avuto modo di abbracciare la sua amica Cloe arrivata in Honduras appositamente per lei. Quest’ultima l’ha difesa: “Quelli che ti dicono falsa non sanno cosa dire, sei bella, forte, non tendi mai a vittimizzarti”.