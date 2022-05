Soleil Sorge fa chiarezza una volta per tutte su Alex Belli: “C’è simpatia, ma…”

Pomeriggio 5, l’ospite e il suo rapporto con Alex Belli: “L’amicizia è finita”

E’ appena finita anche quest’ultima puntata del programma quotidiano di Barbara d’Urso. Ed in questa circostanza la popolare conduttrice ha subito chiesto alla sua ospite Soleil Sorge di fare chiarezza una volta per tutte sul suo rapporto d’amicizia con l’attore conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Quest’ultima ha quindi messo le cose in chiaro, asserendo che purtroppo l’amicizia si è rotta una volta finito il reality show:

“Non c’è molto da dire…Io e Alex abbiamo sempre avuto un bel rapporto nella Casa finché le cose sono andate via, via rovinandosi…Ed è questo che mi ha portato a tagliare i rapporti con lui…”

Successivamente la popolare influencer ha tenuto a chiarire che comunque prova sempre grande simpatia nei suoi confronti, ma il rapporto è ormai irrecuperabile.

Soleil Sorge fa un importante chiarimento: “Ecco perché non lo seguo più su instagram”

Barbara d’Urso ha poi fatto presente alla influencer di essere venuta a conoscenza che ha deciso di non seguire più Alex Belli su instagram: “Come mai?”. E la sua ospite ha rivelato di non aver per nulla gradito vedere determinati teatrini sui social. Per tale ragione ha deciso di ‘unfolloware’ lui ed altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip:

“Si si lo ammetto…Ho tolto il follow a lui e ad un po’ di altra gente perchè vedevo dei teatrini che a me francamente non piacciono proprio…Sai questa voglia di visibilità che porta la gente ad esasperare le situazioni?”

La ragazza, che continua sempre ad essere nei pensieri di Alex, non ha poi nascosto di aver deciso di non seguire più sui social tutta questa gente anche perchè una volta finito il Grande Fratello Vip ha cambiato opinione nei loro confronti: “Questa gente mi stava simpatica prima e adesso non più…Non voglio più avere a che fare con loro…”

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo ai ferri corti: parla l’influencer a Pomeriggio Cinque

Barbara d’Urso ha poi chiesto alla sua ospite di esprimere una sua opinione sulla rottura tra la principessa Selassiè e il giovane sportivo, che si sono proprio conosciuti ed innamorati nella casa più spiata dagli italiani. Ed anche in questa circostanza la ragazza ha dato un’opinione netta e decisa, asserendo: