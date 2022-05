Raimondo Todaro finalmente l’ha detto: “Ecco il punto debole di Michele”

“Michele non ha un’espressività pazzesca” spiega il maestro di Amici

Dopo l’eliminazione di Nunzio Raimondo Todaro è rimasto solo con un’allieva in gara, Serena. La ballerina, presente fin dal primo giorno, dovrà lottare durante la Semifinale di Amici in onda sabato, per aggiudicarsi un posto in Finale. Oggi Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini hanno convocato in studio i propri allievi rimasti in gara, Alex Sissi e Serena. I due professori hanno chiesto ai ragazzi di esprimersi sui loro avversari rimasti in gara delle squadre Zerbi-Celentano e Peparini-Pettinelli. Per quanto riguarda la categoria ballo per la prima volta Raimondo Todaro ha parlato apertamente di Michele. Il maestro di latino americano ha detto che non c’è nessun dubbio sulla bravura tecnica di Michele. Ma se quando l’allievo balla il repertorio classico gli fa venire i brividi, lo stesso non può dirsi per gli altri stili.

“Secondo me lui però non ha un’espressività pazzesca. Questo è il suo punto debole”

ha concluso Raimondo.

Raimondo Todaro e la riflessione su un altro allievo: “Lo trovo calante”

Oltre ad esprimersi su Michele, Raimondo Todaro ha parlato anche dell’altro ballerino rimasto in gara, Dario, allievo di Veronica Peparini. Su Dario, presente da molto più tempo di Michele, Raimondo si era espresso mesi fa nel corso del pomeridiano. Il maestro di latino americano si era sempre complimentato in quanto a bravura e versatilità. Nella fase Serale, invece, Todaro non aveva detto nulla sull’allievo di Veronica Peparini che, va detto, è stato quasi sempre bocciato dai giudici. Raimondo Todaro ha detto che continua a trovare molto bravo l’allievo di Amici ma ha aggiunto:

“Rispetto al pomeridiano lo trovo calante”.

L’opinione dell’allieva di Raimondo Todaro sugli avversari

Dopo essersi espresso Raimondo Todaro si è scusato per una gaffe ed ha chiesto a Serena una sua opinione sugli avversari. Per quanto riguarda Dario, con cui Serena è molto amica, la ballerina non ha detto nulla di negativo. Secondo lei non solo Dario continua ad essere molto bravo e versatile ma in più nel Serale è stato penalizzato dalle coreografie. Su Michele invece Serena si è detta d’accordo con Raimondo. In più, a detta di entrambi, Michele è arrivato già formato nella scuola e dunque non rappresenta il senso di Amici. Serena, al contrario, è arrivata in un modo e poi è cresciuta molto.