Raimondo Todaro si scusa dopo l’eliminazione di Nunzio: “Sono stato frainteso”

Scritto da Giulia Tolace , il Maggio 1, 2022 , in Amici di Maria De Filippi

Il professore di Amici fa un chiarimento su Nunzio: “Sono sicuro che i ragazzi mi abbiano capito”

A distanza di qualche ora dal Serale Raimondo Todaro è costretto ad intervenire sui social a seguito di una polemica che lo ha letteralmente travolto. Tutto è accaduto dopo che ieri sera Raimondo Todaro al ballottaggio finale ha detto che si porta il rimpianto di cosa sarebbe successo se Nunzio fosse entrato a settembre. Il popolo del web ha visto in queste parole una mancanza di rispetto, o un pentimento, nei confronti di Mattia Zenzola. “Scrivo queste parole perché mi ha frainteso pure mia madre perciò evidentemente sono stato poco chiaro” esordisce Todaro nelle sue stories di Instagram. Il maestro ha dunque spiegato che la sua stima nei confronti di Mattia non cambia e che il rimpianto su Nunzio è un’altra cosa.

“Sono sicuro che i ragazzi mi abbiano capito perché sanno bene cosa penso di loro e ne ho avuto dimostrazione dalle loro stories”

ha concluso il maestro.

La dedica di Raimondo Todaro per l’ultimo eliminato del talent: “Ti ho sempre voluto bene”

Oltre al chiarimento fatto per le sue parole utilizzate nella settima puntata del Serale Raimondo Todaro ha anche scritto una dedica per Nunzio.

“Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto. Anche quando eravamo distanti”

ha scritto il maestro di latino americano a Nunzio, che conosce da quando era piccolo. Proprio ieri sera Todaro alla fine della puntata ha raccontato un retroscena inedito sull’allievo spiegando che in passato i due hanno avuto alcune incomprensioni. Amici però è stata l’occasione per ritrovarsi. E su Instagram Raimondo continua scrivendo di essere orgoglioso di Nunzio e di ciò che hanno fatto insieme. Infine Todaro ha ringraziato il ballerino per le emozioni che gli ha regalato.

Il maestro di Amici ironizza sui colleghi: “Anche questa volta ci hanno battuto”

Durante i commenti di Raimondo Todaro sulla puntata di ieri sera, oltre all’eliminazione di Nunzio, c’è spazio anche per le riflessioni sul guanto dei prof. “Anche questa volta ci hanno battuti” ha scritto Raimondo con diverse faccine che ridono, visto che il punto a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è stato regalato dai giudici. Dopo aver definito i due colleghi dei provocatori nati Todaro si appresta a prepararsi per la Semifinale.