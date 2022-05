U&D, Riccardo Guarnieri rimproverato da Maria De Filippi: “Parole fuori luogo”

Riccardo Guarnieri al limite si difende nella nuova puntata: “Stiamo esagerando”

Oggi nel dating show pomeridiano di Canale 5, i telespettatori hanno ascoltato ciò che Riccardo Guarnieri e la sua ex si sono detti dietro le quinte. La conduttrice ha rimproverato il cavaliere, per aver detto alla dama di essersi accorto del suo interesse per Marco: “Le ultime parole erano proprio fuori luogo. Quando dici c’è qualcosa che non vuoi dire, sei in una posizione forte, non penso che ci sia malizia, però nel momento in cui le chiedi ci avrei giurato, la risposta di lei è perchè mi parli di lui? Sei geloso? Tu non sei geloso, sei solo infastidito!”. Il 41enne si è difeso:

“Stiamo esagerando, adesso ci stiamo mettendo dei paletti, forse serviva prima capire, l’unica persona che può dire devi stare al tuo posto è lei”.

L’ex di Ida Platano si lamenta di Alessandro Vicinanza: “Mi sono stancato”

Nel nuovo appuntamento di Uomini e Donne, Tinì ha preso le difese di Alessandro Vicinanza, dato che riferendosi all’ultimo flirt del cavaliere ha aggiunto: “Dovrà chiarire con lui, viene disegnato come un poco di buono”. La risposta della dama è stata: “Ho solo detto che voleva essere un ragazzo di uscite, di serate”. Il cavaliere non ha nascosto che l’hair stylist le piace ancora esteticamente: “Avrei pure continuato, non stiamo sullo stesso piano, mi sono trovato ostacolato, torno da Palermo e mi trovo nella stessa situazione, a Brescia c’è stato un bel bacio tra me e te, dire che non mi piace direi una bugia”, facendo perdere la pazienza all’ex di Ida Platano che intanto nei giorni scorsi è stata furiosa: “Mi sono stancato di stare a sentire questo ragazzo. Si sta dichiarando di nuovo a quanto pare”, venendo ripreso da Tinì: “Lei lo deve sapere che non sei interessato”. La risposta del 41enne è stata: “Cosa c’è di strano se ridiamo e scherziamo dopo un rapporto di tre anni quasi”. A dire la sua ci ha pensato Tina Cipollari: “Quando si sveglierà da questo incantesimo finto andrà ancora più sotto lei”. Il pubblico ha sentito ciò che la dama e il suo ex si sono detti al termine di una puntata. Lui si è frenato quando l’ha vista piangere: “Allora faccio un passo indietro, devi essere tu a dirmi questo rapporto non mi fa bene”. Dopo essere stato ripreso dalla conduttrice, il cavaliere ha ammesso: “Io stesso mi vedo esagerato”.

Lo storico cavaliere criticato da Marco: “E’ molto egocentrico e vuole avere tutte le donne”

Maria De Filippi ha cercato di far capire a Riccardo Guarnieri cosa sbaglia: “Sembra quasi che quella storia ci sarebbe ancora, sei grande maggiorenne e vaccinato, la misura del dopo rapporto la sai trovare”. Ad attaccare il 41enne ci ha pensato Sara: “Aspetti che sia lei a dirti non ti avvicinare, stai facendo il giochino”, facendolo infuriare: “Qua non sta giocando nessuno!”. Infine anche Marco, colui che sta frequentando la sua ex l’ha criticato: “E’ molto egocentrico e vuole avere tutte le donne”.