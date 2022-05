Rinascere, Manuel Bortuzzo: il retroscena dal set svelato da Alessio Boni

Alessio Boni svela un retroscena su papà Bortuzzo: “Mi ha confidato che ha pianto solo tre volte”

L’attesa è terminata: domenica 8 maggio, in prima serata su Rai1, andrà in onda il film sulla tragedia che ha colpito Manuel Bortuzzo il cui titolo è Rinascere. La vicenda è tristemente nota: Manuel, una promessa del nuoto che sogna di partecipare alle Olimpiadi, il 2 febbraio del 2019 viene raggiunto da due colpi di pistola che lo inchiodano sulla sedia a rotelle. Il ragazzo è stato colpito per sbaglio, è rimasto vittima di un regolamento di conti tra balordi. Nel film di Rai1 Alessio Boni veste i panni di Franco Bortuzzo, il padre del nuotatore. L’attore, in un’intervista rilasciata sulle pagine del RadiocorriereTv, ha svelato un retroscena sull’uomo:

“Negli incontri che abbiamo avuto sul set mi ha trasmesso positività. Mi ha confidato di aver pianto solo tre volte di nascosto, non poteva farsi vedere dai familiari altrimenti sarebbe crollato tutto”.

L’attore di Rinascere rivela: “Ecco perché ho voluto far parte di questo progetto”

La vicenda di Manuel Bortuzzo ha scioccato Giancarlo Commare, l’attore che lo interpreta nel film di Rai1. Anche Alessio Boni ritiene vergognoso e assurdo quanto accaduto al nuotatore. Ha apprezzato tanto l’atteggiamento della famiglia che si è stretta intorno al figlio senza elargire lacrime, accuse e improperi. Rivela l’attore al RadiocorriereTv:

“Ho voluto far parte di questo progetto per il messaggio che lanciava. Franco mi ha fatto capire che non bisogna scavalcare il dolore ma viverlo e conviverci perché nonostante tutto la vita c’è e ci si deve aggrappare”.

Alessio Boni racconta i suoi momenti di rinascita

Il famoso attore del film Rinascere in onda domenica 8 maggio in prima serata su Rai1 ha raccontato quali sono stati i suoi momenti di rinascita: uno c’è stato cinque mesi e mezzo fa con la nascita del suo ultimogenito Riccardo, un altro due anni fa con l’arrivo del figlio Lorenzo, un altro ancora, sette anni fa, quando ha incontrato Nina Verdelli, l’amore della sua vita. Per l’attore a lasciare il segno sono sempre gli incontri che avvengono ovunque, nella vita quotidiana, sul set, a lavoro e che costituiscono tanti momenti di “rinascita”.