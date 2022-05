Roberta Morise e il rimpianto su Lory Del Santo: “Con lei avrei voluto…”

L’ex naufraga ammette: “Avrei voluto conoscere meglio Lory Del Santo”

L’esperienza di Roberta Morise come concorrente dell‘Isola dei famosi non è stata certamente indimenticabile, vista anche la breve durata del percorso. Dai giorni trascorsi in Honduras però la showgirl ha saputo trarre il meglio e quanto fatto di buono e nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Vero TV è tornata sull’esperienza in Sudamerica. A partire da una sorta di rimpianto, una conoscenza che l’ex volto dell’Eredità avrebbe approfondito più che volentieri, quella con Lory Del Santo, ma il tempo non si è rivelato aiutante in questo senso. Chissà che tra le due però le cose non possano cambiare una volta terminata la corrente edizione dell’Isola:

Direi che non ho avuto il piacere di conoscere meglio Lory Del Santo. Credo che in realtà sia stata lei a non volersi aprire nei miei confronti, non ha voluto mostrarmi la donna straordinaria che credo sia

Roberta Morise scopre le carte: “Ecco chi è un giocatore perfetto a L’Isola dei famosi”

Proseguendo poi l’intervista rilasciata alla rivista Vero TV, la bellissima conduttrice calabrese ha iniziato a scoprire le carte sull’attuale edizione dell’Isola dei famosi. Secondo lei sarà difficile non vedere raggiungere le fasi finali del programma Nicolas Vaporidis, l’attore che Roberta ha indicato come un personaggio che sa il fatto suo: “Scommetto sulla sua presenza in finale, non posso non definirlo un giocatore perfetto. Sul fronte tv i più forti sono invece i fratelli Tavassi che sono davvero molto divertenti e apprezzati dal pubblico”. Vedremo più avanti se le previsioni della ex naufraga si riveleranno realmente azzeccate.

La conduttrice riapre la ferita: “Nella vita ho sofferto mancanze importanti”

La bella Roberta Morise, che nei giorni scorsi si è espressa su un naufrago, ha toccato poi alcuni temi personali nel corso dell’intervista rilasciata alla rivista Vero TV. In passato la presentatrice si è ritrovata a fare i conti con una enorme sofferenza, come confessato al settimanale: “Nella mia vita ho ho sofferto mancanze importanti, come la scomparsa di mio padre. Quella tragedia mi ha insegnato a gestire tutte le altre mancanze” – ha ammesso l’ex concorrente dell’Isola – .