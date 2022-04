Roberta Morise dura, l’affondo a Roger Balduino: “Moscio con Estefania”

Roger Balduino, il rimprovero di una ex naufraga: “Estefania è molto più caliente di lui”

Roberta Morise una ex concorrente del reality show basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi su Canale 5 è stata ospite del format trasmesso sulla piattaforma Mediaset Infinity, e in cui si parla di ciò che succede in Honduras. La showgirl ha detto la sua sul triangolo inaspettato formato da Beatriz, Roger Balduino e la modella argentina, e per iniziare ha affermato: “L’unica cosa che ho pensato povero non vorrei mai essere al suo posto, l’ho visto molto in difficoltà, e poi ogni tanto è il gioco più antico del mondo quello delle ex fidanzate risentite, in questo caso qualcosa di strano c’è”. L’ex naufraga ha fatto capire per quale motivo è dalla parte della ex del concorrente brasiliano: “Credo ci sia un fondo di verità assoluta, credo anche che essendo una storia finita ci sta tutta che lui abbia avuto un colpo di fulmine verso la bellissima Estefania“. La showgirl inoltre ha detto di non vedere focoso il modello: “No, ho sempre rimproverato lui di essere un po’ moscio da questo punto di vista, invece lei è molto più caliente“.



Roberta Morise ha un dubbio sulla concorrente argentina: “Mi pare un po’ strano”

Roberta Morise ha raccontato l’esperienza fatta a L’Isola dei Famosi durante un’intervista concessa a Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Sulla prova del fuoco affrontata con Patrizia Bonetti, la showgirl ha detto: “Si è vista la mia vera natura in realtà, quando ho sentito si gioca, bisogna vincere, se non spegnevano la fiamma non mi tiravo indietro”. Poi ha rotto il silenzio su Blind: “E’ stato il mio compagno di avventura, ci siamo scelti a prescindere dal gioco che ci ha messo insieme, l’ho definito già dal primo momento una sorta di fratellino”. L’ex naufraga ha parlato anche di Jeremias e Gustavo Rodriguez: “Sono stati il mio punto di forza, hanno una sensibilità spiccata tale e quale alla mia”.



L’ex naufraga ha fatto sapere di avere un dubbio sull’atteggiamento che la modella argentina ha nei confronti del brasiliano che ieri sera è scoppiato a piangere:

“Durante la notte ervamo tutti vicini perchè morivamo di freddo, ho capito che ti cala la libido e lo capisco, però se tu stai tutta la notte attaccata a me e non all’uomo tuo mi pare un po’ strano, però ti posso dire magari è in difficoltà verso questa ex fidanzata”.

La showgirl ammette: “Mi è dispiaciuto non poter fare la prova del girarrosto all’Isola”

La nota 36enne ha spiegato perchè non è stata una giocatrice in Honduras: “Sono partita dicendo giù le maschere, io non sono una di strategia”. Sulle prove fisiche la showgirl ha ammesso: “Mi è dispiaciuto non poter fare il famoso girarrosto, mi incuriosiva tantissimo, perchè io sono spericolata, mi sarei messa alla prova anche lì”. Inoltre non ha nascosto il suo dispiacere per non aver potuto fare almeno una settimana in Honduras con Marco Melandri: “L’ho conosciuto prima di partire, una persona straordinaria”.