Roberto Cazzaniga Le Iene: età, altezza, peso, instagram, truffa sentimentale

A Le Iene il caso della truffa sentimentale della quale è rimasto vittima il famoso pallavolista

Spazio all’assurda vicenda di Roberto Cazzaniga nella puntata de Le Iene che Belen Rodriguez e Teo Mammucari conducono stasera, mercoledì 4 maggio 2022, come sempre a partire dalle 21.20 circa su Italia1. Com’è noto, il pallavolista è stato truffato da una finta fidanzata, Maya, conosciuta in rete, la quale ha utilizzato foto di Alessandra Ambrosio, famosa top model brasiliana. Maya si è sempre spacciata per una modella professionista. L’inganno è durato per ben quindici anni e pare sia stato messo in atto da due donne italiane, una delle quali si è spacciata anche telefonicamente per la finta fidanzata. Ha perso 700.000€ lo sportivo, raggirato dalla misteriosa fidanzata virtuale, che gli ha chiesto dei prestiti spessissime volte nel corso degli anni, con l’aiuto della sua complice ovviamente, tanto da portarlo anche ad indebitarsi. Accortosi di essere stato raggirato, il pallavolista ha subito sporto denuncia presso la Guardia di Finanza e sono immediatamente partite le indagini per risalire all’identità delle colpevoli.

Roberto Cazzaniga: età, altezza, peso e profilo instagram del pallavolista truffato sentimentalmente

Scopriamo, ora, qualcosa sulla vita privata dello sportivo, in attesa della sua apparizione nella puntata de Le Iene di questa sera. Nato il 28 ottobre del 1979 a Milano, la sua età è di 42 anni e mezzo; la sua altezza è di circa 2 metri (in rete le informazioni sulla sua altezza sono contrastanti: alcuni siti indicano 1 metro e 98 centimetri, altri 2 metri e 7 centimetri), mentre il suo peso dovrebbe essere di 92 chili. Su instagram ha un profilo ufficiale chiamato ‘Roberto Cazzaniga real’, che conta poco più di 1.600 followers.

La carriera nella pallavolo: dall’esordio nella Pro Victoria Monza all’approdo nella Nazionale e le medaglie vinte

Roberto Cazzaniga ha debuttato nel mondo dello sport nel 1995, all’età di 23 anni, facendo parte della Pro Victoria Monza. Dopo la promozione in prima squadra, ha giocato il campionato di Serie B2 per due stagioni, ossia 1997/1998 e 1999/2000. Ha poi iniziato il percorso professionistico nel Milano, approdando in Serie A1, prima del Ducato, della Gabeca di Montichiari e della Reima Crema, club del quale ha fatto parte per ben cinque anni giocando in serie A2. E’ stata poi la volta del passaggio al Segrate e del proseguimento nella New Mater di Castellana Grotte, rientrando in serie in A1. Risalgono al 2006, invece, le prime convocazioni nella Nazionale, con la quale nel 2009 ha vinto la medaglia d’oro ai XVI Giochi del Mediterraneo.