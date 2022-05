Rocco Schiavone 5, Claudia Vismara: “Ci sarà una rivelazione scottante”

Anticipazioni Rocco Schiavone 5, l’attrice di Caterina Rispoli: “Scottanti rivelazioni”

Claudia Vismara è nota per essere l’ispettrice timida ma in gamba nella fiction poliziesca di Rai2 con protagonista Marco Giallini nata dai romanzi di Antonio Manzini. E la giovane attrice ospite nel programma di Monica Setta Generazione Z ha fornito delle interessanti anticipazioni sulla prossima stagione della fiction e soprattutto su quello che succederà al vicequestore ed alla poliziotta. I due hanno avuto un breve storia d’amore durata poco perché si è scoperto che la giovane era una spia mandata dalle alte sfere della Polizia romana con lo scopo di pedinare il vicequestore, poiché il dirigente superiore Mastrodomenico, che da tempo indagava sul vicequestore, è lo stesso poliziotto che anni prima la salvò dalle molestie. Ed a questo punto l’attrice ha anticipato:

“Senza spoilerare Caterina tornerà con delle rivelazioni scottanti.”

L’attrice fa dei clamorosi spoiler: “Rocco Schiavone capirà delle cose importanti su Caterina”

L’attrice non è entrata nel dettaglio su cosa succederà nella prossima stagione della fiction di Rai2 ma ha assicurato che non mancheranno le sorprese ed i colpi di scena e sicuramente molti nodi oscuri saranno più chiari. Claudia Vismara nel talk di Monica Setta ha anticipato:

“Rocco capirà delle cose importanti su di lei e su tutto quel mondo un po’ misterioso che abbiamo raccontato nelle stagioni precedente”

ed alla fine ha aumentato la suspense: “Ci sarà una rivelazione importantissima”, concludendo infine che per il momento non previsti figli per i due quindi non ci sarà una gravidanza a sorpresa.

Periodo d’oro per Claudia Vismara: nel cast di molte fiction di successo Rai

L’attrice si è fatta conoscere maggiormente e apprezzare nella fiction con protagonista Marco Giallini ma è un volto noto ai telespettatori Rai per aver recitato anche in altre fiction di successo come Nero a metà con Claudio Amendola e ancora più di recente al fianco di Flavio Insinna in A muso duro. Quest’ultimo film in prima serata era incentrato sulla figura del medico Antonio Maglio, presidente dell’ Inail ed inventore delle paraolimpiadi. Il film è stato un vero e proprio successo tanto che l’attrice durante l’intervista si è detta entusiasta del risultato.