Sabrina Ferilli sul rapporto con Maria De Filippi: “Grande amica ma…”

Maria De Filippi, l’attrice rompe il silenzio da Serena Bortone: “Grande amica ma mette in imbarazzo”

Nella puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno è stata ospite Sabrina Ferilli che ha concesso una lunga intervista alla padrona di casa parlando a ruota libera e senza filtri della sua vita privata e professionale. E durante la chiacchierata è stata mostrata una clip in cui l’attrice ha fatto uno sketch con Virginia Raffaelle nella sua imitazione. Dopo la clip, la Ferilli ha ammesso: “Si divertono a mettermi in difficoltà a me imbarazza sta roba, queste iniziative di baci, toccate…” ed alla conduttrice che ha citato Maria De Filippi l’attrice ha rivelato:

“Con lei il rapporto è diverso, è una grande amica, però si anche lei crea questi siparietti”

aggiungendo che la conduttrice è tra le persone con la quale si diverte di più.

Oggi è un altro giorno, Sabrina Ferilli sul passato: “Mi facevano sentire brutta”

Durante la lunga intervista nel programma di Serena Bortone, l’attrice ha ripercorso la sua infanzia e giovinezza. Ha rivelato che i suoi genitori non erano pressanti ed esigenti ma tuttavia l’hanno educata in un certo modo con dei principi e valori: “La mia famiglia mi ha dato grandi riferimenti sul lavoro, sull’autonomia, ma non ci ha mai messo dentro questa forma terribile di agonismo”. E poi crescendo l’attrice, che irromperà presto nella prima serata, ha dovuto fare i conti con il suo corpo lontano dagli stereotipi dell’epoca, sul quale ha ammesso:

“Non mi sentivo brutta, mi facevano sentire brutta. Io un po’ ci rimanevo male. Non ho avuti fidanzati per tanto tempo, otto-nove anni”

L’attrice ricorda Lucio Dalla nel programma di Rai1: “Raccontava tante cose”

Infine tra aneddoti e retroscena spazio ha avuto ad Oggi è un altro giorno il ricordo di Lucio Dalla, i due hanno condotto insieme anni fa il programma La Bella e la Bestia e su quell’esperienza Sabrina Ferilli ha rivelato: “Lucio veniva in studio con un corteo di persone che raccoglieva per strada. Senzatetto, prostitute… tutti assistevano al programma. Lui mi raccontava tutto, diceva che erano amici suoi. Bastava quello per capire. I suoi scherzi? Raccontava tante cose, alcune forse anche poco credibili.”