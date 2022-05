Salvo Sottile a La vita in diretta: “Tutti hanno successi e insuccessi, ma…”

“Successo o insuccesso, ecco cosa fa la differenza”, le dichiarazioni di Salvo Sottile

Anche il conduttore de I Fatti Vostri è stato tra gli ospiti di Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, lunedì 2 maggio 2022, prendendo parte al talk che si è svolto nella seconda parte della trasmissione, del quale uno dei temi è stato il modo in cui i personaggi famosi affrontano il successo: a discutere dell’argomento sono stati, oltre a Salvo, Stefania Orlando, Barbara Alberti e Simona Izzo, e il padrone di casa del programma ovviamente.

Tutti nel corso della nostra carriera abbiamo avuto successi e insuccessi, ma è la storia che c’è dietro ognuno di noi, da dove veniamo, che secondo me fa davvero la differenza sempre

ha dichiarato Salvo ai microfoni del rotocalco di Rai1, con gli altri ospiti che si sono detti perfettamente d’accordo con la sua affermazione.

I complimenti di Alberto Matano al collega per il successo d’ascolti de I Fatti Vostri

Finito il talk, il conduttore de La vita in diretta, salutando e ringraziando gli ospiti, prima di dare la linea a Flavio Insinna per un’altra puntata de L’Eredità, si è complimentato con Salvo Sottile per il successo d’ascolti de I Fatti Vostri, in questa stagione particolarmente fortunata in termini di auditel. E Salvo ha rinnovato ancora una volta il suo invito ad Alberto, dicendogli che lo aspetta in trasmissione per un’ospitata.

Salutiamo il maestro Guardì

ha detto inoltre Alberto, riferendosi ovviamente a Michele Guardì, storico autore e regista del programma del mezzogiorno di Rai2. “Verrò a trovarti” ha poi promesso a Sottile.

I Fatti Vostri, si avvia al termine l’edizione 2021/2022: “Mancano cinque settimane”

“Mancano anche per te cinque settimane prima della fine del programma. Prima della conclusione verrò a rompere il famoso porcellino” ha poi sottolineato Alberto Matano ancora rivolgendosi a Salvo Sottile, in riferimento al gioco telefonico che si svolge ogni giorno in diretta nella trasmissione di Rai2. “Ci tengo!” è stata la risposta di Salvo, che qualche giorno fa si è trovato alle prese con un pasticcio, è proprio il caso di dirlo, combinato in diretta dalla collega Anna Falchi, la quale ha fatto cadere, senza volerlo ovviamente, una torta di profiteroles preparata da Ernst Knam.