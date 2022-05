Sandra Milo scoppia in lacrime a Dedicato: Serena Autieri corre in suo aiuto

La grande diva del cinema scoppiata a piangere a Dedicato: non si aspettava la sorpresa dei figli

Lunga intervista di Sandra Milo nella puntata di oggi, sabato 21 maggio 2022, del programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Autieri. Nell’intervista in questione l’attrice ha ripercorso a 360 gradi la sua carriera ma anche la sua vita privata, raccontandosi a cuore aperto, fino a commuoversi quando la conduttrice ha mandato in onda i videomessaggi, o meglio le videodediche, è così che si chiamano vista la trasmissione, da parte di due dei suoi figli, tra i quali la giornalista Rai Debora Ergas. “I figli sono la grandezza, la forza e la bellezza della mia vita” ha commentato commossa Sandra, tra gli applausi del pubblico presente in studio, ammettendo, in riferimento alle bellissime parole dei figli: “Non me l’aspettavo, è diffifile che i figli dicano certe cose ai propri genitori, forse per pudore…”.

Sandra Milo: i figli, l’amore, il legame con Federico Fellini e il rapporto con i social

“Due anni fa abbiamo girato l’Italia insieme per un programma tv, mi piacerebbe facessimo di nuovo qualcosa insieme, magari cinema. Ne abbiamo passate tante…” le ha detto la figlia Debora nella videodedica, dopo la quale Sandra ha sfiorato le lacrime e Serena Autieri (che nei giorni scorsi ha svelato in un’intervista quale obiettivo aveva con questa trasmissione) le si è inginocchiata accanto stringendole la mano. Toccando il tema amore, invece, per rispondere ad una domanda piccante di Gigi Marzullo, l’attrice ha dichiarato: “Amare due uomini contemporaneamente? Uno può avere qualità che l’altro non ha”, ironizzando poi: “Una donna può stare bene con due uomini, ma la cosa deve andare bene anche a loro”. La storia con Federico Fellini l’ha definita invece “un amore clandestino”, ricordando che sono rimasti legati per diciassette anni. Infine, si è detta contenta di fare uso dei social, perchè interessata a tenersi in contatto con le generazioni più giovani: “Vengo da un’epoca di un cinema ormai lontano, ma mi piace vivere il mio tempo” ha asserito.

Dedicato: Marco Carrara ringrazia Serena Autieri per l’incontro con Sandra Milo

Ospite di Serena Autieri è stato anche Marco Carrara, giornalista di Rai3, conduttore di Timeline Focus e volto fisso di Agorà, il quale, arrivato in studio con Michele Mirabella, non ha nascosto l’emozione per l’incontro con Sandra Milo, ringraziando la conduttrice per l’invito: “Non avevo mai visto Sandra dal vivo, mi hai fatto un regalo” sono state le sue parole. Marco ha poi fatto una dedica alla nipotina Sofia: “Il tuo sorriso rappresenta per me la speranza di un futuro migliore”.