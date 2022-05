Serena Autieri, grande obiettivo in vista su Rai1: “Sto provando a…”

La presentatrice rompe il silenzio dopo il successo di Dedicato: “Sto provando a mandare messaggi in linea con la vita”

La scorsa estate la bravissima e stupenda Serena Autieri si è messa in luce davanti alla macchina da presa di Rai1 con un il suo Dedicato. Un programma che ha arricchito notevolmente il già interessante curriculum dell’attrice, ora più vogliosa che mai di ritagliarsi uno spazio sempre più importante anche sul piccolo schermo. Tanti anni di cinema e varie esperienze in televisione, ma ora la grande artista partenopea sembra proprio averci preso gusto e nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Intimità ha ammesso di avere nuovi obiettivi per quanto riguarda il futuro. Potremmo presto rivederla in tv, intanto Serena ha spiegato la propria missione:

Cerco di usare sempre le opportunità che mi offrono. Spero di non deludere e di far bene. In tv su Rai1 provo a mandare messaggi in linea con la mia vita

Serena Autieri racconta la vita da mamma: “Non voglio mollare su niente”

La conduttrice e attrice originaria di Napoli, proseguendo l’intervista a Intimità, ha parlato ovviamente anche della vita di casa. Oltre ad essere una grande artista Serena Autieri è infatti anche una mamma e una moglie e non è sempre facile riuscire a stare dietro a tutto. Da partenopea tostissima la conduttrice di Dedicato però non si inchina certo alle difficoltà e parlando alla rivista ha ammesso che riesce a districarsi sempre molto bene: “Sono una che non vuole mollare su niente, voglio curare e seguire attentamente mia figlia e mio marito”.

Dedicato non torna, per Serena Autieri pronti nuovi progetti

Nonostante la prima edizione di Dedicato abbia ottenuto risultati positivi la scorsa estate, per Serena Autieri non ci sarà una nuova edizione del format. Almeno per adesso mamma Rai sembra avere dei piani differenti. Secondo alcune recenti indiscrezioni di Blogo la bionda artista potrebbe approdare nel sabato a mezzogiorno di Rai2 con un nuovo programma, differente da quanto visto fino adesso, ma ancora tutto da scrivere sul quale però non si hanno informazioni a riguardo. Intanto l’attrice sta terminando degli spettacoli in teatro, prima del gran ritorno in tv.