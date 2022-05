Sanremo 2023 Amadeus, c’è un’altra conferma: riguarda i cantanti in gara

Sanremo 2023, arrivano le prime conferme: ecco cosa accadrà nella gara dei Giovani

Da pochi mesi è andato in archivio il Festival di Sanremo 2022, il terzo consecutivo targato Amadeus che ancora una volta si è rivelato essere un grandissimo successo. E iniziano a trapelare già le prime indicazioni riguardo a Sanremo 2023, che vedrà al timone ancora una volta il presentatore Rai. Anche per quanto riguarda la prossima edizione della kermesse musicale più importante italiana. È stato reso noto ufficialmente il regolamento dell’edizione 2022 di Sanremo Giovani che, proprio come accaduto nella passata edizione, metterà in palio tre posti per la categoria Campioni della prossima edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver superato una serie di passaggi, i 12 finalisti di Sanremo Giovani si esibiranno nella serata finale che si terrà al Teatro Del Casinò di Sanremo il 12 dicembre 2022 e che andrà in onda in prima serata su Rai 1, come accaduto sempre negli ultimi anni. Amadeus dunque si prepara a riportare in gara ben giovanissimi.

Niente categoria Giovani, Amadeus conferma il format dell’ultima edizione

Lo scorso febbraio abbiamo visto approdare sul palco del teatro Ariston di Sanremo Tananai, Yuman e Matteo Romano, che dopo essersi classificati nei primi tre posto della versione Giovani della kermesse di dicembre si sono guadagnati un posto in gara con campioni del calibro di Elisa, Mahmood e Blanco e Gianni Morandi. Chi saranno i prossimi fortunati che avranno questa grande chance di portare la loro musica sul più importante palco musicale italiano? I prossimi mesi saranno quelli decisivi per la messa a punto e ovviamente ne sapremo di più. C’è di certo che neanche Sanremo 2023 avrà la categoria Giovani o Nuove proposte direttamente al teatro Ariston.

Il presentatore di Sanremo annuncia: “Sento la responsabilità di incidere sul futuro di tanti ragazzi”

Gli artisti in gara nel torneo dei giovani dovranno avere un’età compresa tra i 16 e i 29 anni. Amadeus ha rilasciato le prime dichiarazioni in vista del nuovo Sanremo: “L’ascolto dei brani è tra i privilegi più grandi del Direttore Artistico. Sento la responsabilità di incidere sul futuro di tanti ragazzi. Sanremo Giovani è diventato negli anni un appuntamento imprescindibile per i nuovi talenti e lo dimostrano tante carriere vincenti”. E in più occasioni le scelte del conduttore si sono rivelate azzeccate, basti pensare al successo incredibili a distanza di mesi di Mahmood e Blanco, pronti a partecipare all’Eurovision Song Contest.