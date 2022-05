Sara Pinna: chi è la giornalista veneta che ha offeso un bambino di Cosenza

Offesa a un bambino, cosa è accaduto alla giornalista Sara Pinna

Subito dopo la partita delle scorse ore che ha decretato la retrocessione del Vicenza per mano del Cosenza, davanti allo stadio Marulla del capoluogo calabrese l’inviato della tv locale veneta Tva Andrea Ceroni ha commentato con sportività il verdetto del campo: “Lo sport è così, c’è chi vince e c’è chi perde, è giusto così”. Ad arrivare ai microfoni poi è stato un bambino di sette anni e tifoso del Cosenza, che su invito del papà ha esaltato comunque i colori della sua squadra “Forza lupi, lupi si diventa”. Poi la inopportuna risposta di Sara Pinna, che si è presa la scena sul web dopo aver così replicato: “E gatti si diventa. Non ti preoccupare che venite anche voi in Pianura a cercare qualche lavoro”. Un’uscita decisamente senza senso che la giornalista poteva assolutamente risparmiarsi, in particolare davanti al piccolo e innocente tifoso.

Chi è la conduttrice Sara Pinna: la bufera mediatica dopo lo scivolone

Ovviamente la brutta uscita della giornalista veneta non è per niente passata inosservata al popolo televisivo e soprattutto del web. Il video della risposta fuori luogo ha fatto il giro dei social e in poco tempo Sara Pinna è finita in pasto agli utenti, che non hanno assolutamente perdonato le parole della giornalista, soprattutto con varie persone del sud Italia che non hanno digerito la battuta infelice. Della informatrice non si hanno molte notizie, anche visto il suo profilo Instagram tenuto privato (o chiuso dopo quanto accaduto nelle scorse ore). Alcuni anni fa è salita agli oneri della cronaca per uno svenimento in diretta.

Le scuse dopo il fattaccio non bastano al web

Nel corso di una intervista rilasciata a Il Corriere della sera Sara Pinna ha innanzitutto chiarito il suo mestiere (conduttrice e non giornalista visto che non risulta iscritta all’albo), prima di passare alle scuse dopo quanto accaduto nelle scorse ore: “Ribadisco le mie scuse al bambino, alla sua famiglia, ai tifosi del Cosenza e a tutti coloro che si sono sentiti offesi per una frase sbagliata che non rispecchia in alcun modo il mio pensiero e la mia sensibilità”. La conduttrice poi ha svelato di avere un nonno di Taranto e di non avere alcun pregiudizio sui meridionali. Ma non basta al popolo del web.