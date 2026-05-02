Massimo Giletti si espone su Barbara d’Urso: “Mai amata sua Tv, ma…”

Barbara d’Urso fuori dalla Tv: l’opinione del giornalista e conduttore de Lo stato delle cose

La d’Urso, dopo la sua esperienza come concorrente a Ballando con le stelle, ha fatto perdere un po’ le tracce in Tv, anche se di rumor sul suo futuro si sprecano. E su questa sua assenza in queste ultime ore Massimo Giletti ha espresso la sua opinione in una lunga intervista al quotidiano La Nuova Sardegna. Cosa ha detto? Come riportato da Biccy.it il presentatore del programma di Rai Tre ha dichiarato di non aver mai particolarmente amato il tipo di Tv che fa, non facendo mistero di ritenerla un vero e proprio animale Televisivo:

“Che effetto mi fa vederla in panchina? Non ho mai amato troppo il suo modo di fare Tv…Ciò non toglie che la reputi un animale televisivo di grande forza e impatto…”

Massimo Giletti sulla conduttrice non ha dubbi: “Ha grande personalità”

Successivamente il conduttore di Rai Tre, sempre in questa intervista rilasciata al quotidiano La Nuova Sardegna, come riportato dal portale di gossip Biccy.it, non ha fatto mistero di ritenere Barbara d’Urso una donna di grande personalità. Motivo per cui ha confessato di nutrire un forte dispiacere di non vederla più in Tv alla conduzione di un programma tutto suo:

“E’ una donna di grande personalità…Pertanto, massimo rispetto e dispiacere per lei, anche perché dove lei è andata ha sempre funzionato…”

Insomma un bell’attestato di stima nei confronti della d’Urso, la quale è al momento impegnata a portare avanti una causa contro Mediaset.

Il giornalista non esclude un futuro a Mediaset: le sue ultime parole

Massimo Giletti, sempre a La Nuova Sardegna, come riportato da Biccy.it, ha anche confessato di apprezzare molto Pier Silvio Berlusconi perché è riuscito a far crescere molto bene Mediaset:

“Devo dire che lui è riuscito a espandere la potenza di Mediaset, l’ha rafforzata dopo la morte del padre, che era un genio della Tv…”

Quest’ultimo non ha poi escluso un suo futuro proprio sulle reti del Biscione. Dopo gli ultimi attriti a causa della chiusura del suo programma Lo stato delle cose potrebbe seriamente pensare di lasciare la Rai? “La possibilità di andare a Canale 5? Nella vita, mai dire mai…”