Serena Rossi, nozze lontane Davide Devenuto: intanto torna Mina Settembre

Mina Settembre cambia i piani dell’attrice e del compagno: matrimonio rimandato

Per la gioia del pubblico delle fiction di Rai1 da stasera, in prima serata, torna Mina Settembre con le repliche della prima stagione. Andata in onda nella scorsa stagione televisiva la serie tv con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti ha fatto il botto di ascolti. Tanto che poi è stata confermata la seconda stagione di cui si sono ultimate da pochi giorni le riprese. In attesa di vedere dunque Mina Settembre 2 nella prossima stagione televisiva di Rai1 l’attrice protagonista vive un momento d’oro sia nella carriera che nel privato. Tra Serena Rossi e Davide Devenuto tutto procede a gonfie vele anche se il matrimonio, puntualmente dato come imminente, è stato di nuovo rimandato. Il motivo sono state proprio le riprese della seconda stagione “per rispetto del lavoro e dei colleghi”, come riportato da alcune dichiarazioni dell’attrice su Di Più Tv.

Serena Rossi e Davide Devenuto pronti per il secondo figlio? L’attrice apre all’ipotesi

Il matrimonio per i due attori è solo una ciliegina sulla torta che può attendere. I due infatti sono già una famiglia, insieme al figlio Diego, e sono già molto felici così. E proprio a proposito di figli il piccolo di casa chiede sempre alla protagonista di Mina Settembre un fratellino. Serena fino ad oggi ha preferito non fermarsi sul lavoro, complici anche gli innumerevoli prestigiosi progetti che le sono stati proposti. Tuttavia, sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale Di Più Tv, l’attrice adesso dice: “Penso che abbiamo seminato così tanto che tra non molto potrò anche permettermi una pausa per pensare ad un bambino”.

Riprese finite per Mina Settembre 2: tutte le anticipazioni

Le repliche della prima stagione, in onda da stasera ogni domenica in prima serata su Rai1, serviranno a ripassare gli avvenimenti prima della nuova stagione. Iniziamo con il dire subito che il cast della serie sarà rivoluzionato tra chi lascia e chi arriva. Ma soprattutto tutta la curiosità si concentrerà sulla scelta della protagonista tra i due uomini che se la sono contesa nella prima serie. Chi la spunterà tra l’ex marito Claudio (Giorgio Pasotti) e il bel ginecologo Mimmo (Giuseppe Zeno)?