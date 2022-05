Serena Bortone, grido di dolore a Oggi è un altro giorno: “Non ne possiamo più!”

Oggi è un altro giorno puntata di oggi, la conduttrice tuona: “Ci serve amore”

Serena Bortone ha aperto la puntata di oggi del suo talk con un lungo sfogo dovuto ad alcuni fatti di cronaca avvenuti nei giorni scorsi che hanno dimostrato come nel nostro Paese, ma non solo, manchino le più basilari norme del rispetto e della tolleranza. La conduttrice entrando sulle note di All you need is love dei Beatles si è sfogata:

“Tutto quello che ci serve è amore ma quando lo capiremo sarà sempre troppo tardi, perché poi nelle cronache sentiamo di insulti razzisti allo stadio. Ieri hanno offeso la bimba di Trapanese, che è un assessore, bimba con la sindrome di Down, in una spiaggia.”

Serena Bortone lancia un grido di dolore nel suo programma: “Non ne possiamo più, basta”

“Non ce la possiamo fare più, basta! Tutto quello di cui abbiamo bisogno è amore che poi vuol dire anche rispetto.”

ha concluso così il suo sfogo la conduttrice di Oggi è un altro giorno nella puntata di oggi. I tristi episodi a cui ha fatto riferimento sono avvenuti nei giorni scorsi. Il primo riguarda gli insulti razzisti ricolti dai tifosi della Lazio al giovane steward dell’Olimpico durante la partita Lazio-Verona. Il giovane dopo essere stato pesantemente offeso ha deciso di sporgere denuncia contro gli autori dei cori indegni. Il secondo invece è stato raccontata ieri dal diretto interessato, ovvero l’assessore al welfare del comune di Napoli Luca Trapanese, padre di una bambina di 5 anni con sindrome di Down che in spiaggia è stata apostrofata da un bambino come ‘brutta e malata’. Insomma episodi gravi che la conduttrice, che ieri ha difeso Blanco, ha voluto condannare con fermezza.

Ospiti di oggi del talk di Rai1: Giovanna Ralli e Paolo Mengoli tra i protagonisti

La puntata odierna di Oggi è un altro giorno tra gli ospiti ha visto la grande attrice 87enne Giovanna Ralli, protagonista del film Marcel! di Jasmine Trinca in concorso al Festival di Venezia. E poi anche il cantante Paolo Mengoli che ha concesso una lunga intervista parlando anche della sua vita privata. A chiudere il cerchio poi sono intervenuti anche gli ospiti fissi Massimo Cannoletta, Memo Remigi e Jessica Morlacchi.