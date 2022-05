VIDEO Blanco palpeggiato, Serena Bortone basita: “E’ stata una molestia”

Oggi è un altro giorno, la conduttrice difende Blanco: “Nel video si vede una molestia”

Sta facendo il giro del web il video registrato durante il concerto di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano, dove Blanco viene palpeggiato da una fan. In molti in queste ore si sono esposti in difesa del cantante e tra di essi anche la conduttrice di Oggi è un altro giorno che, nella puntata di questo pomeriggio, in apertura di trasmissione ha voluto dire a gran voce che si è trattato di una molestia:

“Una cosa io voglio dire una volta per tutte, si tratta di un uomo o donna, chiunque mette le mani addosso tocca una persona senza il suo consenso si qualifica come molestatore.”

Serena Bortone basita per la molestia subìta da Blanco: “La giudichiamo grave

Ad Oggi è un altro giorno (che segna un record di ascolti) la padrona di casa ha condannato fermamente il gesto della fan nei confronti del giovanissimo cantante, bollandolo come molestia senza se e senza ma.

“Non c’è da fare ironia, nessuno dà il permesso di toccare a meno che non ci sia il consenso che non è mai presunto. Noi siamo femministi come programma è giudichiamo ugualmente grave una molestia sia nei confronti di un uomo che di una donna.”

ha concluso la conduttrice. Del resto in queste ore in molti si chiedono come mai non ci sia stata una levata di scudi in difesa del cantante mentre, in un eventuale caso opposto ci sarebbe stata un’indignazione generale se ciò fosse accaduta ad un’artista donna. La risposta l’ha fornita la Bortone, partendo dal presupposto ovvio che una molestia è sempre grave e ripugnante da chiunque commessa nei confronti di chiunque.

Blanco palpeggiato ad un concerto: il video sulla molestia divide

Il video finito sui social in cui il cantante viene palpeggiato da una fan ha diviso gli utenti sul web, la maggior parte però ovviamente considerano il gesto della ragazza, volgare, maleducato e incivile oltre che una vera e propria molestia. Il video della molestia diffuso da una ragazza su TikTok che appunto voleva immortalare il suo idolo che invece, a causa della vicinanza è stato toccato nelle parti intime da una ragazza.