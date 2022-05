“È morto”, Serena Bortone ha fatto l’annuncio drammatico in diretta

Oggi è un altro giorno, la conduttrice fa un annuncio drammatico: “È morto Ciriaco De Mita”

La puntata di oggi del talk di Rai1 è stata aperta da un annuncio drammatico di Serena Bortone che visibilmente commossa ha ricordato l’ex Presidente del Consiglio scomparso nelle scorse ore a 94 anni. La conduttrice, entrando sulle note di Perdere l’amore ha annunciato:

“Nel 1988 Massimo Ranieri trionfava a Sanremo e diventava presidente del consiglio Ciriaco De Mita, ci ha lasciato ieri all’età di 94 anni, leader della DC con lui se ne va un pezzo della storia del nostro Paese.”

Subito dopo insieme agli ‘affetti stabili’ Massimo Cannoletta, Jessica Morlacchi, Samuel Peron, Memo Remigi ed Antonio Mezzancella lo ha tributato con un lungo applauso prima di voltare pagina e chiamare in studio la prima ospite, Eva Grimaldi.

Serena Bortone ricorda l’ex Presidente del Consiglio morto oggi: “Mancherà”

La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha ricordato il politico ed ex Presidente del Consiglio nel giorno della sua morte anche sui social. In molti sanno che prima di approdare nel pomeriggio di Rai1, la Bortone per diverse edizioni è stata prima inviata e poi al timone di Agorà e spesso ha avuto ospite Ciriaco De Mita, morto oggi. E nelle scorse ore postando su Twitter uno screen tratto da una sua vecchia intervista al politico lo ha ricordato con questa frase:

“’La sera litigano, la mattina hanno fatto l’accordo. L’errore maggiore è dare per risolto un problema’. Era il gennaio 2019 e De Mita era sempre una testa di rara intelligenza. Mancherà.”

Nella puntata di ieri, invece, ha lanciato un grido di dolore.

Ciriaco De Mita è morto: chi era l’ex Premier esponente della DC

L’ex presidente del Consiglio e segretario della Dc è morto all’età di 94 anni. Attualmente era sindaco di Nusco (Avellino). Era stato sottoposto a febbraio a un intervento chirurgico per la frattura di un femore a seguito di una caduta in casa ed era ricoverato in una casa di cura per la riabilitazione. Fu eletto alla Camera per la prima volta nel 1963 e vi rimase per 30 anni, divenendo un grande protagonista della Prima Repubblica. Celebre inoltre fu lo scontro con il Psi Bettino Craxi sul finire degli anni ’80.