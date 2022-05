“Ci ha lasciato”, Serena Bortone e la morte del famosissimo cantante

La conduttrice di Oggi è un altro giorno: “Nove anni fa è morto Little Tony”

Il 27 maggio del 2013 è morto Little Tony, e nella puntata di oggi Serena Bortone ha aperto il suo talk con il ricordo del famosissimo cantante omaggiandolo e ripercorrendone la carriera insieme alla figlia Cristiana Ciacci e la scrittrice Mimma Gaspari. La conduttrice, commossa, in apertura di trasmissione ha annunciato:

“Nove anni ci lasciava Little Tony per questo lo omaggiamo con il suo grande punto di riferimento che era il grande Elvis ed oggi per ricordarlo e portarci un po’ di freschezza di quegli anni ci sono Cristiana Ciacci e Mimma Gasperi.”

Il cantante è scomparso a 72 anni a causa di un tumore e, poche settimane prima, aveva partecipato al programma di Carlo Conti, I Migliori Anni esibendosi nei suoi cavalli di battaglia, Riderà e Cuore Matto.

Serena Bortone ospita Cristiana Ciacci che confessa: “Mio papà si vergognava di me”

A ricordare il padre nella puntata di Oggi è un altro giorno di questo pomeriggio è intervenuta la figlia della cantante che sin dall’età di 13 anni ha sempre accompagnato il padre in giro per concerti ed ospitate nei programmi. La donna, tuttavia, ha raccontato anche un periodo particolarmente difficile della sua vita, quando ha sofferto di anoressia e come suo padre non sia stato in grado di comprenderla ad aiutarla appieno.

“Ho sofferto di solitudine, l’anoressia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mio padre non capiva la malattia, ma era per un fatto di cultura. Non ha mai capito le malattie dell’anima”

ha confessato la Ciacci aggiungendo poi: “Lui si vergognava di me.”

Oggi è un altro giorno, la figlia di Little Tony: “Rapporto complicato ma c’era un’amore sconfinato”

Serena Bortone ieri ha annunciato una tragica morte, oggi invece è rimasta spiazzata dalla dichiarazioni di Cristiana Cicci sul padre. La figlia del cantante sul loro rapporto ha confessato: “Avevamo un rapporto un po’ complicato ma non abbiamo mai avuto modo e possibilità di spiegare il motivo. Alla base c’era questo amore sconfinato ma poi il rapporto inevitabilmente era molto contrastato tra noi” aggiungendo che il padre non comprendeva molti suoi malesseri e problemi perché di natura psicologica.