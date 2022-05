Serena Carella sparita dai social dopo Amici, il chiarimento: “Faccio fatica…”

Scritto da Giulia Tolace , il Maggio 19, 2022 , in Amici di Maria De Filippi

L’ex allieva di Amici rompe il silenzio sui social: “Mi sono presa un po’ di tempo”

Il viaggio di Serena Carella dentro il talent di Canale 5 è iniziato lo scorso settembre e si è concluso meno di una settimana fa. La ballerina di modern, allieva di Raimondo Todaro, ha fatto uno dei percorsi più belli di quest’anno dimostrando dei miglioramenti incredibili. Tra cadute, gioie, pianti e sorrisi Serena può dirsi soddisfatta di essere arrivata fino alla finale dove si è scontrata con Michele. In questi giorni la ballerina è stata la più silenziosa. Ma oggi, finalmente, Serena è tornata sui social. La ballerina ha scritto su Instagram:

“Mi sono presa un po’ di tempo per realizzare tutto quello che ho vissuto negli ultimi 8 mesi, stento ancora a crederci. E’ stato un viaggio assurdo, faccio fatica tutt’ora a trovare le parole giuste per descrivere quello che ho provato e sto provando”.

Serena Carella pronta per volare a New York: “Bagaglio pieno di esperienze”

Durante la finale di Amici la ballerina è stata l’unica a ricevere un regalo incredibile. Ovvero una borsa di studio, del valore di un anno, in una delle scuole più importanti e prestigiose del mondo. Si tratta della The Ailey School di New York. Un’opportunità grandissima che darà modo a Serena di crescere e migliorare ancora di più. Sul suo profilo Instagram, commentando l’opportunità, la ballerina ha scritto:

“Ho iniziato questo percorso incredula e piena di sogni. E mi ritrovo oggi con una borsa di studio per New York e un bagaglio pieno di esperienze, sorrisi, emozioni”.

La ballerina di Amici ringrazia tutti: parole speciali per la conduttrice

Infine Serena Carella ha voluto fare dei ringraziamenti a tutta la squadra del talent di Canale 5. Uno in particolare a Maria De Filippi “per l’incredibile opportunità e il supporto costante”. Una menzione speciale, poi, al suo maestro Raimondo Todaro che durante tutto l’anno si è battuto per lei, difendendola e credendo nel suo potenziale. E ancora, la ballerina ha ringraziato tutti i compagni di viaggio, gli altri professori della scuola, la produzione, la redazione e i professionisti del corpo di ballo del programma.