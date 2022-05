Serena riceve una proposta incredibile alla Finale di Amici: “Era il mio sogno”

La ballerina volerà a New York: per lei una borsa di studio alla Finale di Amici

Dopo tanti anni di distanza tornano ad Amici le grandi proposte internazionali da parte di compagnie di fama mondiale che strizzano l’occhio al talent di Canale 5. In passato molti allievi, tra cui Elena D’Amario e Stefano De Martino, hanno avuto la fortuna di andare a studiare e lavorare in America proprio grazie a queste opportunità. Mentre negli ultimi anni, un po’ anche per il Covid, nessuno si è fatto sentire, quest’anno l’America ha bussato alla porta della scuola di Canale 5. L’allieva prescelta è Serena che ha ricevuto la sorpresa proprio stasera durante la diretta della finale. Maria De Filippi ha chiamato l’allieva al centro studio ed un coreografo internazionale ha detto che le offrono una borsa di studio di un anno a New York per studiare in una delle scuola più importanti del mondo. “Era il mio sogno” ha detto Serena piangendo lacrime dall’emozione.

Serena perde al televoto: per lei la standing ovation della sala stampa

Subito dopo aver ricevuto la proposta degli Stati Uniti, consegnatole dalla famosa esperta di danza Francesca Bernardini, Serena si è scontrata per il verdetto finale contro Michele. Purtroppo il televoto ha premiato l’allievo di danza classica che, dunque, sfiderà Luigi nella finalissima. Nonostante questo Serena durante la Finale di Amici è stata letteralmente elogiata dalla maggior parte dei giornalisti che compongono la sala stampa. Tutti loro hanno sottolineato il suo incredibile percorso di crescita nel quale la ballerina non ha mai mollato. Proprio i giornalisti non hanno fatto mancare alcune frecciatine pungenti ad Alessandra Celentano e al suo allievo che è arrivato già bravissimo nella scuola.

Le parole della conduttrice per Serena: “Sei una bella persona”

Prima di lasciare lo studio e raggiungere il suo fidanzato eliminato Albe la ballerina ha ricevuto le parole del suo insegnante di riferimento Raimondo Todaro che le ha detto solo una parola: “Grazie”. Ma è stata Maria De Filippi a spendere per l’allieva parole bellissime. La conduttrice della Finale di Amici ha sottolineato la caparbietà della ballerina che ha saputo trasformare le critiche di Alessandra Celentano, spesso pesanti, in lavoro e danza. Poi Maria ha aggiunto: