Lorella Cuccarini, grande reunion: si ritroverà in tv faccia a faccia con…

Lorella Cuccarini torna in tv: reunion storica al Costanzo Show

Dopo il debutto di settimana scorsa domani torna un nuovo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show. In seconda serata su Canale Cinque andrà infatti in scena una nuova puntata dopo i tanti grandi nomi tornati sul piccolo schermo nell’esordio del format. Domani sera sarà una nuova occasione per fare incetta di vip, visto che tra i super ospiti chiamati da Maurizio Costanzo troveremo anche Lorella Cuccarini. Per la cantante sarà l’occasione di riabbracciare il collega e storico amico Marco Columbro. Un riavvicinamento che andrà in scena a trent’anni dalla prima volta di Buona Domenica, che presentarono assieme e a più di due dall’invito che la conduttrice riservò al conduttore ai tempi dell’avventura a La Vita in diretta. Insieme i due volti noti del piccolo schermo hanno condotto anche Paperissima, prima di passare il testimone alla super coppia Hunziker-Scotti. Domani dunque sarà una bella serata per i nostalgici della tv.

Tutti gli ospiti del programma di Canale Cinque: serata ricca di grandi nomi

Non solo Cuccarini e Columbro, la puntata di domani sera del Maurizio Costanzo Show sarà l’occasione giusta per ascoltare anche tanti altri vip. L’appuntamento con il programma storico di Canale Cinque, giunto al quarantesimo anno, includerà anche un omaggio al game-show di Paolo Bonolis, che sarà sul palco del Parioli assieme all’amico e collega Luca Laurenti. Ad accompagnarli, inoltre, diversi componenti del ‘salottino’ di Avanti un altro: da Claudia Ruggeri (miss Claudia) a Sara Croce (la bonas), passando Carlo Romano (il rebus), Alessandro Maria Bosio (l’idraulico), Pietro Sciandra (il tigre) fino ad arrivare Laura Cremaschi (la cosiddetta regina del web).

Maurizio Costanzo Show, grande ritorno: presenti due volti lanciati dal programma

Già nei giorni scorsi Maurizio Costanzo ha iniziato a scoprire le carte sulle nuove puntate del suo programma, anticipando la presenza di alcuni tra i grandi ospiti presenti nel salotto dei Parioli. Domani sera vedremo anche Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi, critici ed opinionisti di spicco lanciati in tv proprio dal format. Nel 2019 i due sono stati protagonisti di un acceso scontro a Stasera Italia. Inoltre dal marito di Maria De Filippi saranno ospiti anche Al Bano, la figlia Jasmine, Iva Zanicchi ed Alessio Sakara. Una puntata con i controfiocchi.