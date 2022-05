Simona Ventura sconcertata: “È inaccettabile!”. Minacce di morte a…

Simona Ventura si sfoga duramente: “Inaccettabili le minacce all’Aldrovandi”

Stanno facendo il giro del web le minacce di morte ricevute dell’avvocato Elisabetta Aldrovandi, nota per essere in prima fila contro la violenza sulle donne. E tra i tanti che hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla professionista ed il loro sdegno per ciò che è successo la prima ad intervenire è stata la conduttrice di Citofonare Rai2. L’avvocatessa nei giorni scorsi ha trovato nei pressi della sua abitazione una busta a lei destinata con un bossolo di proiettile al suo interno ad altre pesanti offese. E sui social a dimostrarle piena solidarietà è intervenuta la conduttrice piemontese, che si è sfogata duramente con poche parole che però sono arrivate dritto al punto:

“Inaccettabile. Elisabetta siamo con te.”

La conduttrice di Rai2 si schiera con l’avvocato: “Ora di fare sistema per difenderci”

Simona Ventura, sconcertata e indignata per il terribile gesto che ha visto coinvolta l’avvocatessa Elisabetta Aldrovandi, minacciata di morte, ha anche invitato tutte le donne ha fare squadra per difendersi contro una certa mentalità malata e tossica. La conduttrice, infatti, sempre con un tweet poi ripreso su Instagram ha aggiunto:

“Siamo con te io e tutte le donne che pensano di fare sistema per difenderci”

Il tweet della conduttrice è stato ricondiviso dalla stessa avvocatessa che l’ha ringraziata per il supporto e la solidarietà in queste ore difficili. Di recente, invece, la conduttrice di Rai2 ha rotto il silenzio sul grave problema di salute che ha colpito la madre, che cadendo si è rotta un femore e che per questo è rimasta più di un mese e mezzo in ospedale, anche se alla fine tutto è andato per il meglio.

Simona Ventura difende Elisabetta Aldrovandi: chi è l’avvocato spesso ospite ad Ore 14

Dopo le minacce di morte, non solo la conduttrice e compagna di Giovanna Terzi ma anche altri personaggi noti hanno voluto esprimere la loro solidarietà all’avvocato per il vile gesto di cui è stata vittima. La Aldrovandi è anche docente di criminologia e vittimologia e spesso è ospite nei talk di Rai1 Storie Italiane e Ore 14 dove esprime il suo parere e le sue conoscenze sui fatti cronaca trattati.