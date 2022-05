Simona Ventura e la tragedia sfiorata con la madre: “Ora lo posso dire”

Simona Ventura racconta il dramma della madre: “Ricoverata per un mese e mezzo”

Incubo terminato e sospiro di sollievo per la conduttrice di Citofonare Rai2 e tutta la sua famiglia. Infatti poche ore la compagna del giornalista Giovanni Terzi ha voluto condividere sui social la brutta disavventura che ha coinvolto la madre, Anna Pagnoni. Nel dettaglio la donna, classe 1939, nelle scorse settimane ha causa di una brutta caduta ha spaventato tutti ma per fortuna in seguito le cose sono andate per il meglio.

“Ora lo posso dire (e respirare un sospiro di sollievo). Il 1 aprile 2022 (mio compleanno) mia mamma è caduta e le si è rotto il femore (per la terza volta). Aldilà dello spavento ieri (dopo più di un mese e mezzo) è tornata a casa”

ha raccontato sollevata la conduttrice.

Tragedia sfiorata per la conduttrice di Citofonare Rai2, l’appello: “Dobbiamo stare più vicino ai nostri genitori”

Simona Ventura dopo la paura per la brutta caduta della madre che si è rotta per la terza volta il femore ha potuto tirare un sospiro di sollievo solo dopo oltre un mese e mezzo. La conduttrice sul suo Instagram ha postato foto con la madre Anna Pagnoni, una visibile in apertura dell’articolo ed altre sul suo profilo, ed anche un breve video dove si vede la signora muovere i primi passi con un deambulatore. Inoltre tirato un sospiro di sollievo, oltre a ringraziare tutto lo staff medico dell’Ospedale di Bologna, ha anche voluto lanciare un appello invitando tutti a stare più vicini ai loro genitori soprattutto se anziani:

“Brava mamma, non hai mollato MAI! Ve lo trasmetto poiché noi (certo, io compresa) dobbiamo stare più vicino ai nostri genitori. Sono fonte di esperienza e di amore 💖. Vi voglio tanto bene mamma.”

Simona Ventura e Paola Perego si fermano con Citofonare Rai2: ci sarà una seconda edizione

Al di là delle vicende private, questo è un periodo di rinascita professionale per la conduttrice piemontese che in questa stagione televisiva è stata al fianco dell’amica e collega nel programma del mezzogiorno domenicale di Rai2. Finita la stagione televisiva la trasmissione è già stata confermata con una seconda edizione e chissà che a settembre non ci saranno anche altre novità e progetti interessanti.