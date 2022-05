Isola dei Famosi, Soleil Sorge cambia idea: arriva in Honduras con Vera Gemma

Soleil Sorge fa dietrofront: presto il suo approdo in Honduras insieme all’attrice

Nei giorni scorsi è circolata una clamorosa indiscrezione sul futuro in Tv della popolare influncer. Difatti secondo voci di corridoio sarebbe dovuta arrivare in Honduras insieme a Vera Gemma per sovvertire gli equilibri tra i naufraghi. Tuttavia poco dopo è arrivata la secca smentita perchè pare che la ex gieffina si fosse tirata indietro all’ultimo. Ecco invece arrivare il clamoroso dietrofront, che sicuramente farà decisamente piacere ai suoi tanti fan. Proprio poco fa la fanpage instagram thepipol_tv l’ha rivelato in anteprima:

“In un primo momento aveva rifiutato. Ma Mediaset l’ha voluta ‘fortemente’ e alla fine l’ex gieffina, ed ex giudice de ‘La pupa e il secchione, ha accettato…”

L’Isola dei Famosi: l’influencer è pronta a portare scompiglio tra i naufraghi

La fanpage instagram thepipol_tv ha anche rivelato di aver inoltre contattato proprio in queste ultime ore Soleil Sorge, che ha dapprima confermato il suo arrivo in Honduras, e successivamente ha dichiarato qual è il suo obiettivo principale:

“La ragazza ci ha confessato di voler portare leggerezza e godersi questo viaggio come una bella vacanza…”

Per la ragazza, che è stata sorpresa insieme al suo presunto fidanzato in un ristorante a Venezia, sarà un vero e proprio ritorno a Cayo Cochinos, visto che ha già partecipato al reality show (l’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi). In quella occasione solo per un soffio non è riuscita ad accedere alla finalissima.

Vera Gemma e Soleil Sorge in quarantena prima del loro sbarco in Honduras: le anticipazioni

Successivamente la fanpage instagram thepipol_tv ha anche rivelato che le due showgirl, prima di fare il loro tanto atteso approdo a Cayo Cochinos per portare una ventata d’aria fresca (e forse qualche polemica in più, visti i loro bei caratterini), dovranno fare una quarantena: “Le due naufraghe prima di entrare nel reality saranno sottoposte a quarantena…” Le due come verranno accolte dagli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi? Riusciranno a farsi ben volere? Si segnala che nelle rispettive edizioni del reality a cui hanno partecipato sono state spesso e volentieri criticate dagli altri concorrenti. Succederà anche questa volta?